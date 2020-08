Nul mål i hedeslaget

Første træningskamp efter en sommerferie betyder ikke nødvendigvis poleret og velspillet fodbold, men sådan én skal først og fremmest bruges til at tage temperaturen på spillernes fysiske og spillemæssige form.

Og i en varme, der på den knastørre bane var betragteligt højere end de små 30 grader i skyggen, spillede de to 2. divisionhold 0-0 i en lidt rodet kamp præget selvfølgelig af den voldsomme varme og en længere række af ind-og udskiftninger undervejs

Og Holbæks cheftræner Lars Feist kunne trække en hel del ud af den første test efter en tre uger lang sommerferie og den forgangne uges to træningspas.

- Nu har de jo ikke spillet sammen i nogle uger, så det er godt lige at få genopfrisket løbemønstre og få nogle meter i benene på sådan en, skal vi sige lun dag, smilede Lars Feist efter han og Morten Rutkjær havde haft samtlige spillere på ekstraordinære løbeture umiddelbart efter kampen.

Skovshoved, der ligesom Holbæk sikrede sig en ny sæson i 2. division i forsommerens kvalifikationsspil, men er havnet i østkredsen, satte kampen igennem et godt tryk på hjemmeholdet, der kun sporadisk kom til muligheder efter omstillinger. Og for cheftræner Feist stod det efter testkampen klart, hvad der skal have fokus i den kommende tid på træningsbanen.