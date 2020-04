Team Eiland Electric Carl Ras har fået leveret det spritnye tøj med italiensk inspiration, og holdets cykler er også alle kommet. Dermed har holdet klaret de sidste forhindringer for at kunne starte sæsonen. Men coronaen spænder stadig ben. Foto: Henrik Egholm

Nu mangler kun sæsonstarten

Lokalsport Nordvestnyt - 17. april 2020 Af Christian Dahl

Alt er nu klart for Holbæks nye cykelhold Team Eiland Electric Carl Ras. Holdet, der har rødder i Holbæk Cykelsport, kæmpede med at få alt på plads til sæsonstarten, men nu er både de sidste cykler og det helt nye cykeltøj leveret. Så nu mangler cykelsæsonen bare at komme i gang.

- Nu skal vi bare i gang for alvor. Vi følger med stor spænding de meldinger, der begynder at komme om sæsonen, fortæller teammanager Henrik Egholm.

Det senest tilkomne er klubbens tøj, som Henrik Egholm selv har været stærkt involveret i at designe. Og alt det nye omkring holdet har ifølge ham bidraget til at komme fornuftigt igennem corona-krisen.

- Humøret er højt, og stemningen er høj. Det lidt som at spille på et fodboldhold, der er rykket op. Gejsten holder over hele vinterpausen, siger Henrik Egholm.

Han ville gerne ud at køre, så holdets sponsorer kunne blive profileret, men han mener samtidig, at Team Eiland Electric Carl Ras måske i virkeligheden har godt af udsættelsen.

- Vores drenge har så meget at bevise. Nogle af dem har måske brug for lidt mere tid, og det har de fået. Nogle af de unge afslutter 3.G, så de har fået mere tid, og det er de nok ikke kede af. Og de har også fået reduceret eksamenspensum, så det er på to områder, de har fået mere tid. Det er ikke helt skidt, siger Henrik Egholm.

Han tror på, at der snart kan køres cykelløb i Danmark, selv om alle løb på den internationale løbskalender er aflyst indtil august.

- Det vil ikke være så mærkeligt, hvis man kan køre nogle mindre løb, inden de store løb. Jeg tror på, der bliver lidt cykelløb inden sommerferien. Det giver også rytterne noget at træne efter. Jeg tror på, at vi i det mindste kan køre nogle enkeltstarter, selv om det selvfølgelig ikke er det samme som linjeløb, siger Henrik Egholm.