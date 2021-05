Sebastian Fini skal denne og næste weekend samlet klare sig bedre end Simon Andreasen for at tage den danske OL-plads i mountainbike.Foto: Simon Ydesen

Nu kulminerer kampen om OL

Lokalsport Nordvestnyt - 07. maj 2021 kl. 13:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Søndag køres første afdeling af World Cuppen i mountainbike i Albstadt i Tyskland, men allerede i aften tyvstartes der. Og der er mere end bare World Cup-point på spil. For Sebastian Fini, der på landevejen kører for Restaurant Suri-Carl Ras, er der en OL-plads på højkant. Den går enten til ham eller Simon Andreassen, og den bliver uddelt, når anden afdeling af World Cuppen er kørt næste weekend.

- Det er vigtigt for mig at levere gode og stabile resultater, som jeg har gjort hele året indtil nu. Jeg føler, jeg er på en god rejse i øjeblikket. Det er klart, at jeg selvfølgelig gerne vil slå Simon og dermed få OL-billetten. Det er målet, fortæller Sebastian Fini.

Allerede fredag bliver der kørt på sprinterdistancen i Albstadt, og her gælder det for Fini om at holde sig til. Startpladserne i søndagens World Cup-løb bliver nemlig baseret på resultatet af fredagens løb.

For Sebastian Fini gælder det dog ikke kun OL-billetten. Han vil også gerne holde sig i toppen af World Cuppen, og her komer han i Albstadt op imod blandt andre Mathieu Van Der Poel, der kommer direkte fra forårsklassikerne på landevej. Men Sebastian Fini tror på mulighederne for både topplacering og OL-plads.

- Jeg vurderer mine chancer som gode. Jeg har været stabil hele sæsonen og leveret topresultater i alle mine cykelløb, siger Sebastian Fini.

Derfor er der eheller ikke meget taktik i forhold til de andre ryttere inden World Cup-løbene.

- Jeg skal køre mit eget løb, finde en god rytme og køre med hovedet hele vejen, siger Sebastian Fini.

Anden runde af World Cuppen køres næste weekend i Nové Mesto i Tjekkiet.