Nordvestsjællandske boksere tog SM-medaljer

Ved de »regulære« sjællandsmesterskaberne, hvor bokserne er noteret for flere kampe end i begyndermesterskaberne, stod U17-bokseren Magnus Madsen fra Nykøbing Sjælland Bokseklub igen over for Valdemar Allerslev fra CIK. Og det endte endnu engang med sejr til CIK-bokseren.

- Kasper har bokse-gen og talent. Han har kun bokset i otte måneder og han lærer hurtigt. Han var selvfølgelig spændt og nervøs. Han stod over for en modstander, der har bokset i fire år og troede, at han skulle have en nem kamp. Men Kasper satte ham faktisk på plads hurtigt, og han fik stor ros efter kampen, de var overrasket over, at han kun har bokset i otte måneder, fortæller Kim Grenaa og beretter, at unge Skødt vender tilbage til SM næste år for at bytte sølvmedaljen ud med en af guld.