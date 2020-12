Nordvestsjællands sportsår i glimt - tredje kvartal

Den 15-årige løber Hjalte Dalskov fra Holbæk sikrer sig den unge karrieres foreløbige højdepunkt, da han bliver dansk mester på distancen 1500 meter. På Hvidovre Atletikstadion kommer holbækkeren, der er medlem af Fremad Holbæk, men stiller op for Bagsværd Atletikklub, først over stregen i aldersklassen 14-15 årige.Vindertiden på 4,14:72 minutter betyder, at Dalskov også har klaret kravet for Team Danmarks ungdomsuddannelse. Samtidig tiden ny klubrekord i Bagsværd.- Det betyder, at jeg kan komme på en ungdomsuddannelse, der er sportsligt godkendt af Dansk Atletik Forbund, så man kan have lovligt fravær på grund af konkurrencer, fortæller Dalskov fra erhvervspraktikken i en sportsforretning i Holbæk.

Foto: Michael Hyllested