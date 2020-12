Nordvestsjællands sportsår i glimt - første kvartal

Timingen var perfekt af Lammefjordens kvinder, da de toppræsterede omkring månedsskiftet mellem februar og marts.Først vandt de lokalopgøret ude mod Løve-Høng med 11 mål og overtog førstepladsen i kvalifikationsrækken. Da det hidtidige tophold Roskilde derefter tabte, kunne Lammefjorden lægge afstand med en sejr på syv mål hjemme over Roskilde. Derefter kom coronaen, Lammefjorden kom ikke til at spille flere kampe den sæson, og førstepladsen betød oprykning til 3. division.Det er første gang nogensinde, at Lammefjordens kvinder har spillet i 3. division. Men blev uden træner Dan Christiansen. Han vlagte at stoppe, og i stedet har John Donner Hansen stået i spidsen for Lammefjorden i efteråret i 3. division.

Foto: Per Christensen