Nordvestsjællands sportsår i glimt - fjerde kvartal

Speedwaykørerne Patrick Hansens første sæson som professionel i Polen og i Danmark er vel overstået. Efter en kort men travl sæson for sin polske klub Rzeszow i den tredjebedste række er lejligheden i Hansens nye hjemby Ostrow Wielkopolski pakket ned for vinteren, og kort før sin 22 års fødselsdag er Patrick Hansen tilbage hos forældrene i Jerslev, hvor han skal bo indtil den kommende sæson forhåbentlig kommer i gang i marts næste år.Den fuldtidsprofessionelle kører har tidligere givet udtryk for sin personlige ambition om at rykke et liga-niveau op i næste sæson. Og det ønske er allerede opfyldt, idet Patrick Hansen allerede har aftale med en endnu ikke offentliggjort polsk klub fra den næstbedste række i det i det speedway-glade land. Også i Danmark skifter Hansen klub. Han har i de seneste sæsoner kørt for Varde, men skifter fra næste sæson til liga-kollegerne fra Grindsted.

Foto: Privatfoto