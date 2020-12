Nordvestsjællands sportsår i glimt - andet kvartal

Holbæks 2. divisionshold i fodbold når at spille foråret premierekamp i grundspillet på hjemmebane mod Slagelse, inden faren for coronasmitte lukker for fodbolden i marts. Divisionsforeningen og DBU beslutter, at klubberne i den gradvise genåbning går direkte til op- og nedrykningsspil, og dermed tager Holbæk 17 point med over i nedrykningsspillet, hvor holdet har fem point ned til de to nedrykningspladser før første kamp på hjemmebane mod VSK Aarhus. Det er den første af seks kampe for overlevelse i divisionen, og den taber Holbæk på stadion i Holbæk Sportsby med 1-2 i den varme genstart. Men på junis tredjesidste dag sikrer holbækkerne sig en ny sæson i 2. division med udebanesejren på 0-2 over fynske Dalum to spillerunder før afslutningen på en turbulent sæson. Holbæks to mål bliver scoret af Mikkel Jensen og Malte Sjørslev.

Foto: Christian Dahl