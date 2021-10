Nordvestnyt tipper

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nordvestnyt - 22. oktober 2021

Tipsredaktionen er tilbage efter en kort efterårsferie. Og det hjælper ekstra på feriehumøret, at de sidste forudsigelser holdt i to ud af tre tilfælde. Helt præcist ramte vi 14 ud af 21 tipstegn rigtige og forbedrede dermed den forrige uges resultat på 64 procent. Samlet i 2021 er redaktionen nu på 107 rigtige i 193 forsøg, hvilket svarer til 55 procent.

Til gengæld var der ingen rigtige ciffertips i efterårsferiegave. Dermed er årets total fire rigtige i 56 forsøg svarende til syv procent.

Fodbold, danmarksserien Skovshoved-Holbæk 1-3

Holbæk er vel kongerne af ustabilitet. Så efter nederlag og sejr i de to seneste kampe, lugter det langt væk af uafgjort i nøglekampen mod Skovshoved. Vi tror dog, at Holbæk tager den sejr, som vil skabe et betryggende hul ned til nedrykningsstregen. Holbæks offensiv har masser af kvalitet, og kun rækkens to øverste hold scorer mere end Holbæk. Mod et af rækkens dårligste forsvar målt på mål imod bør det kaste en sejr af sig på mere end et mål. Læg dertil, at Holbæk faktisk er markant bedre ude end hjemme

Sjællandsserien Nakskov-Tuse 1-2

Vi skal tilbage til starten af september for at finde en Nakskov-sejr over andre end de notoriske bundhold. Trods Tuses Lolland/Falster-kompleks tror vi, at de tager en sejr, som vil øge afstanden mellem de to hold til fire point. Tuse er blevet bedre og bedre hen over efteråret og ligner et godt bud på en oprykker. Men nemt bliver det ikke i Nakskov.

Serie 1 Fårevejle-Svogerslev 1-0

Spændende bundbrag mellem de to hold lige omkring nedrykningsstregen. Fårevejle kan bytte plads med Svogerslev og krybe over stregen med en sejr. Det kræver, at de får gang i målscoringen, men i en kamp mellem to meget lidt scorende hold, kan det blive afgørende, at Fårevejle har vist gode defensive takter på de seneste.

Bjæverskov-Svebølle 0-2

Bjæverskov hentede for nyligt et overraskende point mod Hvalsø. Ellers er det ikke blevet til point siden sejren i sæsonpremieren. Det bliver det heller ikke til mod Svebølle der skal vinde for at holde sig inde i topstriden. Men Svebølle kommer selv til at skabe kampen, og det tager brodden af deres giftige kontramaskine.

Raklev-Hvalsø 1-0

Spændende topopgør mellem to af de bedst strukturerede mandskaber i serie 1. Det lugter af en kamp med ganske få scoringer. Ikke mindst fordi kampen er vigtig for begge hold i forhold til topkampen. Vi tror, at hjemmebanefordelen bliver afgørende.

Serie 2 Dianalund-Høng 2

Vemmelev-Holbæk United 1

Gislinge-Lynge-Broby 1

Ringsted-Tuse 2

Serie 3 Jernløse-RU 2

Tølløse-Mørkøv 1

Nykøbing-Roskilde B 1

Raklev-Slagelse IK 1

Skælskør-Kalundborg GB 1

Jystrup-Svinninge 2

Håndbold, 3. division kvinder Lammefjorden-Slagelse 1

Det kan både blive en dreng og en pige. Lammefjorden har endnu ikke fået point, men har trods alt vist gode takter ikke mindst mod Ydun, som nok er et af de hold, de skal måle sig med. Slagelse har tabt til to tophold og vundet over Næstveds bundhold. Vi tror, at hjemmebanefordelen tipper en tæt kamp til Lammefjordens fordel.

Holbæk Jernløse Stenhus-Næstved 1

Det er top mod bund, når Holbæk Jernløse Stenhus tager imod Næstved. Kollektivet omkring holdene i 3. division, kvalifikationsrækken og U19 1. division ser utroligt stærkt ud, og det rækker aktuelt til tre førstepladser, selv om de to af dem er delte. Det kommer Næstveds pointløse bundhold ikke til at ændre på.

3. division mænd Lammefjorden-Slagelse 1

Det kan blive sæsonens første alvorlige test for Lammefjorden. Holdet har vundet alle sine tre kampe, men det er over rækkens tre bundhold, som har tabt samtlige kampe. Slagelse er som et af syv hold med fire point vanskelige for alvor at vurdere styrken på. Men Lammefjorden på hjemmebane er altid en svær opgave. Og Lammefjorden på hjemmebane med masser af selvtillid kan godt blive meget svære at slå.

Kvalifikationsrækken kvinder Holbæk Jernløse Stenhus-HØJ 1