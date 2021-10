Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 08. oktober 2021

Håndbolden driller stadig.

Det må være konklusionen efter en weekend, som faktisk resulterede i 64 procent rigtige tipstegn og et rigtigt ciffertips. For håndbolden isoleret set bød på tre fejlskud i fire forsøg.

Nu dvæler tipsredaktionen dog mest ved succeserne. Og her sad vores bud på en 3-1-sejr til Tuse på Falster lige i skabet. Dermed ramte vi et af seks ciffertips rigtigt og er samlet for 2021 på fire rigtige i 51 forsøg eller otte procent. Hvad tipstegnene angår ramte vi 14 ud af 22 og er samlet på 93 rigtige i 172 forsøg, hvilket svarer til 54 procent.

Fodbold, danmarksserien GVI-Holbæk 0-2

Holbæks store problem har været, at de lukker for mange mål ind. Lørdag møder de rækkens mindst scorende hold, og samtidig var der positive defensive takter hos Holbæk sidste weekend. Vi tror derfor på, at de for første gang i sæsonen holder nullet. Nogen målfest bliver det dog næppe, da GVI kun lukker 1,25 mål ind per kamp.

Sjællandsserien Taastrup-Tuse 1-3

Begge hold lukker to mål ind per kamp i gennemsnit. Men hvor Tuse selv scorer 3,5 mål i gennemsnit, ligger Taastrup kun på 1,5. Forskellen på to mål kan også meget vel blive resultatet lørdag, men Tuse lukker bare næsten altid mål ind.

Serie 1 Fårevejle-Herlufsholm 1-0

Nøglekamp for Fårevejle, hvis de vil holde snor i midterfeltet Holdet har vist gode takter på det seneste, og vi tror, at de tager den vitale sejr på hjemmebane. Men det bliver næppe noget målorgie.

B73, Slagelse-Svebølle 0-3

Hvis Svebølle mener det alvorligt i toppen af serie 1, er det en af de kampe, der skal vindes. Holdet har ikke tabt siden åbningskampen, og det, tror vi heller ikke, sker her. Trods udebane tror vi, at Svebølle henter en komfortabel sejr med rent mål.

Raklev-Svogerslev 6-0

Der er en kamp, som Raklev ikke bare skal vinde. De skal også bruge den til at forbedre målscoren. Ganske vist kommer Svogerslev med to sejre i træk, men det er over rækkens to dårligste hold. Ud over det har holdet kun hentet et enkelt point. Eneste minus for Raklev er, at de næppe får meget ud af deres ellers giftige kontraangreb.

Serie 2 Holbæk United-Tuse 1

Undløse-Lynge-Broby 1

Dianalund-Gislinge 1

Vemmelev-TFC Odsherred 2

Serie 3 Jernløse-Svinninge 2

Tølløse-Vipperød 1

Roskilde KFUM-Holbæk 2

Nykøbing-Mørkøv 2

Raklev-Kalundborg GB 2

B73, Slagelse-FC Kalundborg 2

Gørlev-Kværkeby 1

Kvindeserie øst Vipperød-BSF 1

Håndbold, 3. division kvinder Lammefjorden-TMS Ringsted 1

Det kan godt være to af de hold, der ender med at kæmpe omkring nedrykningsstregen. Lammefjorden har tabt begge sine kampe, men især på hjemmebane var der positive takter. TMS Ringsted har vundet hjemme over et bundhold og tabt ude til et tophold.

3. division mænd Lammefjorden-Tune 1

Lammefjorden har indledt sæsonen med to sejre. Tune har tabt begge sine kampe. Det er tidligt at konkludere på rækken, men Lammefjorden ser stærke ud og har også både bredde og selvtillid. De ligner et hold, der som minimum lægger sig i den bedste halvdel. Tune har tabt med 13 mål ude og med fem mål hjemme.

Kvalifikationsrækken kvinder Odsherred-HK 73 - Frederikssund 1

Kvalifikationsrækken mænd Dianalund/Tersløse-Løve-Høng 1