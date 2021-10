Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalsport Nordvestnyt - 01. oktober 2021 kl. 10:46 Kontakt redaktionen

Efter flere uger under niveau ramte tipsredaktionen endelig på vanligt niveau igen. Måske endda lidt over.

I flere uger er det under halvdelene af weekendens kampe, der er ramt rigtigt, men i sidste weekend var det med 15 rigtige i 22 forsøg hele 68 procent af gættene, der sad lige i skabet. Det bringer også årstotalen op på den rigtige side af 50 procent. Med 79 rigtige i 150 forøg ligger totalen nu på 53 procent. Desværre var der ingen rigtige ciffertips i de fire forsøg, så her er totalen for 2021 stadig tre rigtige i 45 forsøg.

Fodbold, danmarksserien Holbæk-AB Tårnby 1-3

AB Tårnby ligner et hold med sikker kurs mod 3. division. Holdet scorer mange mål og lukker næsten ingen ind. Med Holbæks forsvarsproblemer tror vi ikke på, at de kan holde dem fra fadet. Omvendt er Holbæk så gode offensivt, så de nok skal få scoret.

Sjællandsserien NFB-Tuse 1-3

Holdene ligger side om side i tabellen. Men mens Tuse har niveauet til at slutte en håndfuld pladser højere oppe, så er niendepladsen nok nogenlunde niveauet for NFB. Hvis Tuse spiller koncentreret, bør de kunne vinde med mere end et mål. Men mon ikke også, de lukker et ind?

Herlufsholm-Svebølle 1-2

Det kan blive kampen, der for alvor knækker tabellen. En Svebølle-sejr kan betyde, at der pludselig er syv point mellem nummer seks og nummer syv. Og der er bare niveauforskel på top og bund i serie 1. Så selv om Svebølle skal på en lang udetur en fredag aften, tror vi på en smal udesejr.

Køge-Raklev 0-1

Det er to hold, der ikke lukker mange mål ind. Raklev har vist, at de godt kan bide skeer med topholdene, og vi tror på, at de kan holde Køge fra fadet. Men Køge har vist defensive sprækker, så vi tror, at Raklev henter en smal sejr i en kamp med få scoringer.

Fårevejle-Såby 1-4

Såby er et klart bedre hold end Fårevejle, og et hold, der scorer mange mål. De kommer til at vinde kampen med mere end et mål. Omvendt er deres forsvar til at tale med, så vi tror også, at Fårevejle kommer på tavlen.

Svogerslev-Holbæk 1-2

Tredjesidst mod næstsidst. Holdene scorer stort set lige lidt og lukker lige mange mål ind. Holbæk er handicappet af, at klubbens danmarksseriehold spiller samtidig. Men Holbæk ser ud til at have fået mere intern struktur på, hvem der spiller på serie 1. Og Holbæks unge talenter bør være gode nok til at vinde,.

Serie 2 Dianalund-Holbæk United 1

Gislinge-Undløse 2

Høng-Ringsted 1

TFC Odsherred-Tuse 1

Serie 3 Mørkøv-Jernløse 1

Vipperød-Jystrup 1

Hvalsø-Nykøbing 1

Svinninge-Roskilde B 1

Slagelse IK-FC Kalundborg 2

Kalundborg GB-Gørlev 1

Sorø-Raklev 1

Kvindeserie øst Heimdal-Vipperød 2

Håndbold, 3. division kvinder Himmelev-Lammefjorden 2

Det er stadig tidligt i sæsonen efter en lang håndboldpause. Lammefjorden tabte knebent i deres første kamp, mens Himmelev vandt næsten lige så knebent. Det kunne godt være to jævnbyrdige hold, men mon ikke Lammefjorden vil have slettet nullet.

3. division mænd NFØ-Lammefjorden 2

Lammefjorden skulle lige finde sig til rette, men så leverede de også en flot forsvarskamp. Fighterviljen og den notoriske evne til at komme tilbage i en kamp er intakt. Når angrebsspillet også begynder at sidde der, kan det blive en sjov sæson.

Kvalifikationsrækken kvinder Ajax-Holbæk Jernløse Stenhus 1

Kvalifikationsrækken mænd Løve-Høng-Herlev/Hjorten 1