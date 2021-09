Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 24. september 2021 kl. 15:14 Kontakt redaktionen

Helt godt var det ikke.

Men sidste weekends resultater gjorde, at vi nåede over halvdelen rigtige, og at vi nu er på præcis 50 procent rigtige i 2021 samlet.

Vi ramte ni ud af 16 tipstegn rigtigt, og vi er nu samlet på 64 rigtige i 128 forsøg. Desværre var alle fire cifferips forkerte, så der er status nu tre rigtige i 41 forsøg.

Denne uge bliver den første i efteråret, hvor der også er håndboldkampe med.

Det bliver spændende at se, hvordan holdene kommer fra land efter næsten et års kamppause og også en unormalt lang træningspause.

Det er i hvert fald ganske uforudsigeligt. Vi prøver dog alligevel.

Fodbold Danmarksserien KFUM-Holbæk 1-2

På papiret skal KFUM vinde for at holde sig inde i oprykningskampen, mens Holbæk risikerer at ryge under den teoretiske nedrykningsstreg med et nederlag.

Men omvendt kan Holbæk med en sejr lørdag og en sejr i deres udsatte kamp overhale KFUM i tabellen. Trods udsving har Holbæk overordnet set pil opad i efteråret, og vi tror på, at de henter en smal sejr.

Sjællandsserien Tuse-Maribo 7-0

Gæsterne har kun fået fire point i sæsonen. En sejr over det pointløse bundhold DMI og en nullert mod Nordfalster.

Til gengæld har de lukket mindst tre mål ind i hver af deres øvrige kampe. Vi tror på en storsejr til Tuse, og så er det altid lidt tilfældigt, hvor mange mål det ender med.

Serie 1 Raklev-Fårevejle 3-1

En kamp mellem to hold, der gerne vil spille på omstillinger. Det kunne lyde som en 0-0-kamp, men vi tror trods alt, at Raklevs kvaliteter rækker til at slå Fårevejle. Raklev ligner et hold, der vil spille med om oprykningen. Det gør Fårevejle ikke.

Svebølle-Karlslunde 3-0

Det bliver nok en kamp, hvor Svebølle selv skal skabe spillet. Men Karlslunde lukker mange mål ind, og Svebølle bør vinde uden at lukke mål ind.

Serie 2 Undløse-Dianalund 1

Tuse-Benløse 1

Vemmelev-Høng 2

Holbæk United-TFC Odsherred 2

Serie 3 Jernløse-Hvalsø 2

Roskilde B-Mørkøv 2

Tølløse-Roskilde KFUM 1

Nykøbing-Vipperød 1

Jystrup-Holbæk 2

RU-Svinninge 2

FC Kalundborg-Kværkeby 1

Raklev-Stenlille 1

Gørlev-Sorø 2

Kvindeserie øst Vipperød-Fremad Valby 1

Håndbold 3. division mænd Lammefjorden-Tommerup 1

Lammefjorden så stærke ud inden nedlukningen, og traditionelt er Lammefjorden stærke hjemme, mens det at krydse Storebælt tit driller i 3. division.

3. division kvinder Holbæk Jernløse Stenhus-FIF 1

FIF er et tredjehold, så det er svært at vide, hvad de kommer med. Men oftet har FIF's tredjehold været tidligere divisionsspillere med masser af rutine. Men Holbæk kan godt ligne et bud på et tophold, og så skal de vinde hjemme over FIF.

Kvalifikationsrækken mænd Hashøj-Løve-Høng 1

Kvalifikationsrækken kvinder Holbæk Jernløse Stenhus-Raklev 2