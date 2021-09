Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 17. september 2021 kl. 10:33 Kontakt redaktionen

Intentionerne fejlede intet, men resultatet udeblev. Om det skyldes manglende evner, rent uheld eller måske en bygningsfejl i krystalkuglen, skal vi lade være usagt.

Faktum er, at det i sidste weekend kun lykkedes at ramme rigtigt i 47 procent af gangene, hvilket er noget af det laveste i tipsredaktionens historie. Otte rigtige i 17 forsøg kunne vi snige os op på, og dermed er totalen for 2021 på 55 rigtige i 112 forsøg, hvilket svarer til 49,1 procent. Alt for lavt i forhold til både ambitionsniveau, selvforståelse og de foregående års resultater.

Med nul rigtige ciffertip i fem forsøg, blev gennemsnittet heller ikke just forbedret. Her er årets samlede status tre rigtige i 37 forsøg.

Denne uge byder på spændende lokalbrag i både serie 1, 2 og 3, som uanset tipsredaktionens evner til at forudsige dem er værd at tage ud at oplev på stadion. Allerede 12.30 lørdag tager Undløse imod Holbæk United i serie 2, 13.00 tager Fårevejle imod Holbæk B&I i serie 2, og 13.30 fløjtes det første opgør nogensinde imellem FC Kalundborg og Kalundborg GB i gang.

Danmarksserien Holbæk-Køge Nord 5-1

Køge Nord har lukket mindst tre mål ind i de fre kampe, de har spillet mod top fem-hold i sæsonen. Så hvis Holbæk skal følge trop, skal de også få gang i målscoringen. Det havde de sidst mod Ringsted, og det er netop i offensiven af truppen har sine spidskompetencer. Derfor ligner det en hjemmesejr med mindst et par mål. Til gengæld har Holbæk i efteråret kun holdt nullet i pokalsejren over Næstved. Selv om der var defensiv fremgang at spore mod Ringsted i sidste uge, lukkede holdet to mål ind, så vi tvivler på clean sheet.

Serie 1 Såby-Raklev 2-2

Ud fra antallet af mål har hjemmeholdet rækkens bedste angreb, mens Raklev har rækkens bedste forsvar. Sådan nogle kampe vindes tit af forsvarsholdet, og Såby viste senest mod Holbæk, at deres forsvar er til at tale med. Men selv i deres ene nederlag scorede Såby to mål, og vi kan ikke se Raklev score tre gange mod Såby. Det lugter lidt af 2-1 eller 2-2. Vi tager de lokalpatriotiske brlller på og gætter på krydset.

Fårevejle-Holbæk B&I 2-1

Der er himmelråbende stor forskel på Holbæks hold afhængig af, hvor mange førsteholdsspillere, de har med. Holdet har lukket et hav af mål ind, men det er blandt andet sket i store nederlag til rækkens to tophold, som begge scorer fire mål i snit per kamp. Holbæk i stærkeste opstilling kunne formodentligt godt vinde i Fårevejle, men klubbens danmarksseriehold spiller samtidig, og derfor må Fårevejle være favoritter. Men det ligner en tæt kamp, der meget vel kan blive afgjort på en individuel præstation.

Hvalsø-Svebølle 0-0

Holdene ligger side om side i tabellen med tre sejre, en uafgjort og et nederlag. Til trods for Svebølles ambitioner om at stå kompakt defensivt, lukker de dog cirka tre gange så mange mål ind som Hvalsø. Til gengæld scorer de også tre gange så mange. For næsten nøjagtigt et år siden spillede holdene 0-0 i Hvalsø, og det kan sagtens blive resultatet igen mellem to stærkt organiserede mandskaber.

Serie 2 Benløse-TFC Odsherred 2

Undløse-Holbæk United 2

Gislinge-Ringsted 2

Høng-Tuse 1

Serie 3 Tølløse-RU 1

Holbæk-Nykøbing 1

Mørkøv-Svinninge 1

Vipperød-Jernløse 1

Kalundborg GB-FC Kalundborg 1

Skælskør-Raklev X

Stenlille-Gørlev 2

Kvindeserie øst Køge-Vipperød 1