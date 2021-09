Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lidt forsinket i forhold til fodboldens sommerferie er tipsredaktionen også vendt tilbage.

Krystalkuglen er finpudset, kaffegrumset er udskiftet, og motivationen er stor for at levere et efterår, der kan råde bod på forårets pauvre resultater.

For første gang i tipsredaktionens historie endte det nemlig med under halvdelen rigtige. 47 rigtige i 95 forsøg giver en total på 49,7 procent. Hvad ciffertips angår, så ramte redaktionen plet i tre ud af 32 forsøg. Altså en træfrate på 9,4 procent.

Danmarksserien Ringsted-Holbæk 1-3

Holbæk underpræsterede i den seneste kamp, hvor det blev til det første nederlag i danmarksserien siden nedrykningen. Men Holbæk har stadig et niveau, der berettiger til en plads i den sjove ende af tabellen. Og Holbæks problemer handler mest om forsvaret. Men her får holdet formodentlig en af de nemmere kampe mod Ringsteds oprykkere, som blot har scoret fire gange i fem kampe. Samtidig lukker Ringsted lige så mange mål ind som Holbæk. Det ligner en klar sejr til Holbæk, men muligvis ikke med rent mål.

Sjællandsserien Tuse-DMI 5-0

Tuse scorer mange mål, og DMI lukker mange mål ind. Læg dertil, at Tuse trods en svingende start formodentlig er et af topholdene, og af DMI med nul point for fire kampe er ved at ligne en stensikker nedrykker, som holdene fra Lolland-Falster ofte er. Vi satser også på et sjældent clean sheet. I de sidste tre sæsoner plus indeværende sæson er det kun lykkedes Tuse at holde nullet otte gange. To af dem har været mod DMI.

Serie 1 Svebølle-Ørslev 2-0

De to hold er begge kommet fra start med syv point i fire kampe. Men hvor Svebølle kan undskylde sig med, at de har tbat til topholdet Såby, så er det hos gæsterne en uafgjort mod bundproppen Svogerslev, der skiller sig ud. Vi tror ikke på, at Ørslev kan åbne Svebølles solide organisation, men vi tvivler til gengæld ikke på, at Svebølle nok skal score et par gange. Vi tager den konservative løsning og siger 2-0.

Bjæverskov-Fårevejle 0-0

Begge hold er kommet skidt fra start. Traditionelt set er det også to hold, der står stærkt defensivt. Det lugter lidt af 0-0, hvor begge hold formodentligt vil være glade for både at få point og at holde nullet.

Raklev-Herlufsholm 2-0

Raklev har kun lukket et mål ind, og det var mod Avarta, som med maksimumpoint har scoret mindst fem mål i deres tre andre kampe. Selv om Herlufsholm formodentlig kommer til Røsnæshallen for at forsvare sig til point, tror vi ikke, at de kan holde Raklev.

Serie 2 Holbæk United-Benløse 1

Tuse-Lynge-Broby X

Vemmelev-Gislinge 1

TFC Odsherred-Høng 1

Serie 3 Jernløse-Holbæk 2

Nykøbing-Roskilde KFUM 1

Jystrup-Tølløse 2

RU-Mørkøv 2

FC Kalundborg-Sorø 1

Raklev-Ørslev-Bjerge X

Slagelse IK-Kalundborg GB 2

Gørlev-Skælskør X

Kvindeserie øst Vipperød-Albertslund 2