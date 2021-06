Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 04. juni 2021 kl. 12:11 Kontakt redaktionen

Nu må de ikke blive fornærmede i Tuse. Men på tipsredaktionen bredte der sig en vis glæde, efter nyheden om Tuses nederlag på 2-0 til Næstved kom. Det betød nemlig, at det for blot anden gang i 2021 lykkedes at ramme rigtigt med et ciffertip. Det blev dog ved det ene pletskud og dermed 20 procent træfsikkerhed i weekenden. Samlet for 2021 er redaktionen på otte procent efter to pletskud i 25 forsøg.

Samme held var der ikke med de rene tipstegn. Seks ud af 11 lykkedes det at ramme, og selv om det er over halvdelen, er det stadig lidt under de seneste års gennemsnit. I weekenden ramte vi 55 procent rigtigt, mens det for 2021 samlet er 52 procent. Normalen ligger på omkring 56 procent.

I den kommende weekend er der masser af spænding om op- og nedrykning. Lørdagens nervepirrende afslutning på 2. division bliver et højdepunkt, hvor redaktionen tror på Holbæk hjemme mod Jammerbugt. Så må det vise sig, om det er nok.

2. division Holbæk-Jammerbugt 2-0

Gæsterne i lørdagens kamp i Holbæk Sportsby har dobbelt så mange point, scorer halvanden gang så meget, lukker halvt så mange mål ind og vinder dobbelt så mange kampe som hjemmeholdet. Men holdet har også sikret sig oprykningen. Til gengæld har Holbæk kniven for struben og skal helst have en sejr. Holbæk har i flere kampe vist, at deres topniveau er til at matche alle hold i rækken. På det seneste er bundniveauet også begyndt at se fornuftigt ud, og med point i fem af de seneste syv kampe og scoringer i de seneste fem kampe kommer Holbæk på en lille bølge. I den modsatte kamp var de 70 midterste minutter ganske lige, men Holbæk nærmest forærede mål væk i både de første og de sidste 10 minutter. Denne gang forventer vi et toptændt Holbæk-hold, der spiller for overlevelse, mens vi gætter på, at gæsterne tager det lidt som en sommerkamp og lader alle småskadede spillere stå over. Vi tror på en Holbæk-sejr og kan sagtens forestille os, at kampen dør ud med en 2-0-føring til Holbæk, hvor Holbæk bare vil forsvare føringen, og Jammerbugt ikke har noget reelt at jagte.

Serie 1 oprykning B73, Slagelse-Svebølle0-2

Vinderen af kampen kan selv i sidste runde afgøre, om de vil have andenpladsen, som stadig kan give oprykning. Hvis Svebølle vinder, kan de endda med uafgjort mellem Holbæk og Herfølge i sidste runde tage førstepladsen, som helt sikkert giver oprykning. Så der er masser på spil. Vi tror mest på Svebølle, der har set stærke ud i foråret. Omvendt kommer B73 med nederlag på 2-3 i begge de to seneste kampe. Pudsigt nok vandt de 3-2 runden inden over Holbæk. Så målrigt tror vi ikke, det bliver mod Svebølle, der skal bevise sig selv, efter sidste rundes blamage med nederlaget på 1-6 til Avarta. Samlet har holdet dog kun lukket 19 mål ind i 17 kampe, og vi tror, de holder nullet mod B73.

Avarta-Fårevejle 3-2

Det er kun i teorien, at Fårevejle kan blande sig i topstriden, og selv der kan Avarta ikke være med. Men Avarta har vist sig som et af forårets bedste hold, og ydmygelsen af Svebølle i Espelunden sidste weekend må have givet dem blod på tanden. Det får os til at tippe på en hjemesejr, selv om Fårevejle kommer med friske sejre over topholdene Holbæk og B73, Slagelse. Vi tror på en lille målfest, der tipper hjemmeholdets vej.

Serie 1 nedrykning Holbæk United-Hvalsø 1-5

Det er kun Hvalsø og Bjæverskov, der har noget at spille for i de sidste kampe i nedrykningsspillet. Det ser ud til, at seks af de syv hold må en tur i serie 2, så Hvalsø skal bruge en sejr for at holde Bjæverskov bag sig topstriden. Det bør også være en formsag mod Holbæk United, der ganske vist har hævet niveauet, men ikke bør volde problemer for Hvalsø, der var tæt på at nå med i oprykningsspillet i stedet for nedrykningsspillet i serie 1.

Serie 2 VG-Tuse 2

Kalundborg-Såby2

Roskilde KFUM-Undløse X

Høng-Sydsjælland1

Serie 3 Svinninge-Raklev 1

Vipperød-Fårevejle 1

Gislinge-Tølløse X

Høng-Kværkeby 2

Kvindeserie øst Vipperød-Sundby 1