Nordvestnyt - 28. maj 2021

Efter et par ugers beklagelig pause er Nordvestnyt tipper tilbage. Seneste tips-weekend var den 7.-9. maj, og det blev en moderat succes.

Med syv ud af 12 tipstegn rigtige var facit over 50 procent, men helt prangende var det ikke. Slet ikke hvad angår ciffertips, hvor alle tre var forkerte.

Samlet har tipsredaktionen ramt et ciffertips rigtigt i 20 forsøg. På tipstegnene går det bedre, hvor totalen siger 28 rigtige i 54 forsøg - altså 51,9 procent rigtige.

2. division

Sfb-Oure-Holbæk 0-2 Hjemmeholet er det hold i rækken, der lukker flest mål ind, så vi er overbevist om, at Holbæk scorer mere end en gang. Sfb-Oure er sikker på at ryge ned i danmarksserien, mens Holbæk stadig kæmper for at komme med i 3. division. Det har Holbæk også en god mulighed for, hvis de slår Sfb-Oure, og den motivationsforskel skal give en sejr til Holbæk, der ellers tabte 0-2 hjemme til Sfb-Oure i efteråret.

Sjællandsserien

Næstved-Tuse 2-0

Tuse har intet at spille for ud over æren, og Næstved er i en intens trikamp om oprykning til danmarksserien. Det bør give en hjemmesejr til Næstved, og Tuse fik nøglespilleren Lasse Frendrup skadet i sidste kamp. Næstved lukker næsten ingen mål ind, så vi tipper på en kontrolleret 2-0-sejr.

Serie 1

Fårevejle-B73, Slagelse 1-2

Begge holdene er pudsigt nok bedre ude end hjemme. Vi tipper da også på en udesejr. Der er ikke stor forskel på holdenes kvalitet, og Fårevejle kan godt vinde, men holdet har ikke noget at spille for. Det har gæsterne til gengæld. De er nemlig helt med i kampen om oprykningspladserne, og med en sejr vil de overhale Holbæk.

Avarta-Svebølle 0-2

Svebølle kan overtage andenpladsen med to runder tilbage, hvis de slår Avarta på udebane. Og hjemmeholdet ligger sidst i oprykningsspillet og bør ikke være nogen umulig forhindring. Men det vil være atypisk Svebølle med en målfest. Vi er ret sikre på, at Avarta ikke scorer. Vi er lidt mere i tvivl om, hvor mange gange det lykkes for Svebølle.

Holbæk United-Bjæverskov 1-2

Bjæverskov slås for livet i serie 1's nedrykningspulje. Holbæk United er modsat sikker på at rykke ned. Vi føler os sikre på, at Bjæverskov vinder, men forårets udgave af Holbæk United kan godt spille lige op med de andre hold. Vi tror på en smal sejr til Bjæverskov.

Serie 2

Tuse-Svogerslev X

Kalundborg-Roskilde KFUM 2 Ørslev-Høng 1

Serie 3

Tølløse-TFC Odsherred 2 Raklev-Gislinge 2

Ruds Vedby-Høng 1

