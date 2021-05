Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 07. maj 2021 kl. 13:43 Kontakt redaktionen

I tredje forsøg efter den sportslige genåbning lykkedes det endelig at ramme et normalt niveau for tipsredaktionen.

Læs også: Nordvestnyt tipper

Når vi snakker ciffertips er det ganske vist ikke specielt glædeligt, da det sædvanlige niveau er nul rigtige. Det ramte vi sidste weekend i vres seks forsøg.

Men på de rene tipstegn er det mere glædeligt. For efter at have ligget lige under halvdelen i de første weekender, ramte vi sidste weekend 57 procent rigtigt, hvilket svarer meget godt til gennemsnittet de seneste år.

I otte af de 14 kampe lykkedes det os at udpege det rigtige udfald. Og det inkluderer Holbæk Uniteds første sejr i sæsonen og Holbæk B&I's andetholds første nederlag i sæsonen.

Samlet er vi i år nu på 21 rigtige i 42 forsøg, altså præcis halvdelen. Værre ser det ud med ciffertipsene, hvor vi kun har ramt et rigtigt i 17 forsøg.

2. division Holstebro-Holbæk 0-1

Hjemmeholdet ligger sidst i rækken, har scoret færrest mål, lukket næstflest mål ind og er matematisk sikre på at rykke ned i danmarksserien. Hvis ikke Holbæk kan vinde den kamp, bør de melde afbud til sæsonens sidste fire kampe og bare acceptere, at de også skal en tur i danmarksserien. Men det bliver næppe en storsejr til Holbæk. I 2021's ni kampe har Holstebro kun en gang tabt med mere end et mål. To gange 0-0, et nederlag på 1-4 og seks nederlag med et mål lyder deres statistik.

Sjællandsserien oprykning Tuse-Ringsted 2-1

Tuse var tæt på at tage point ude mod Ringsteds ubesejrede tophold i efteråret. Og med Tuses udesejr over Gørslev sidste weekend er der tegn på, at de kan bide skeer med topholdene. På papiret burde Tuse være et tophold, men netop kampene mod de andre tophold har kostet dyrt. Hvis de har fundet formlen på at spille topopgør, kan de slå alle. Og netop en sejr over Ringsted vil betyde meget for Tuse. I efteråret var Tuse foran på udebane mod Ringsted, indtil Lasse Frendrup blev skadet, og så tabte Tuse 2-1.

Serie 1 oprykning Raklev-Svebølle 0-1

De to bedste hold i Kalundborg Kommune mødes, og der er mere end bare point på spil. Det er to stærkt organiserede hold, der spillede 1-1 i det omvendte opgør. Det bliver formodentlig igen en tæt kamp med få scoringer, men Svebølle virker en tand skarpere end Raklev. Vi tror, de vinder med et mål, men det kan lige så godt blive 1-2 som 0-1.Vi tror dog, at savnet af Raklevs kreative Simon Nielsen vil gøre det svært for hjemmeholdet at få scoret.

Serie 2 Taastrup-Kalundborg 2

Fløng-Hedehusene-Tuse 2

Tune-Undløse 2

Høng-Skælskør 1

Serie 3 Jernløse-Vipperød 2

Tølløse-Raklev 1

Svinninge-Mørkøv 2

Gislinge-Holbæk 2

TFC Odsherred-Tuse 1

Vemmelev-Høng 1

relaterede artikler

Nordvestnyt tipper 16. april 2021 kl. 12:15