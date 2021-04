Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 29. april 2021 kl. 15:03 Kontakt redaktionen

Anden runde med fuldt fodboldprogram i 2021 blev ikke nogen synderligt opløftende oplevelse for tipsredaktionen. Ganske lykkedes det at ramme rigtigt på et ciffertips, da Raklev ude vandt 1-0 over Hvalsø, men generelt sidder forudsigelserne ikke lige i skabet.

Blot syv rigtige kunne redaktionen drive det til i sidste weekends 15 kampe. Altså lige under halvdelen rigtige - præcis som ugen før. Det giver samlet 13 rigtige ud af 28 kampe i 2021 svarende til 46 procent. Det er lige omkring 10 procentpoint under, hvad redaktionen plejer at ligge på i gennemsnit. Til gengæld kom redaktionen på tavlen rent ciffertipsmæssigt, hvor den ramte en ud af seks rigtigt. Samlet er status 1 rigtig i 11 gæt på ciffertips.

I bededagsferien er der en række spændende kampe, hvor fokus lokalt må være på oprykningsspillet i serie 1 og Holbæks vigtige hjemmekamp i 2. division.

2. division Holbæk-Dalum 1-0

Det er kun sket to gange i år, at Dalum har scoret mere end et mål. Begge gange har været mod offensive hold i form af Jammerbugt og Frem. Kombineret med Holbæks nyfundne evne til at lukke af bagude tror vi, at Holbæk holder nullet. Spørgsmålet er så, om de kan få hul på bylden i den anden ende. Vi gætter på en smal hjemmesejr med rent mål.

Sjællandsserien - oprykningsspil Gørslev-Tuse 2-1

Tuse har haft det modbydeligt svært mod holdene fra sjællandsseriens bedste halvdel. Holdet har på papiret styrken til at ligge med i toppen, men netop kampene mod de andre hold i oprykningsspillet har betydet, at Tuse starter oprykningsspillet som nummer seks med 10 point op til oprykningspladserne før de seks slutspilskampe. Det er nærmest umuligt, og Gørslev må have en fordel på motivationskontoen. De er på tredjepladsen blot et point fra andenpladsen, der giver adgang til oprykningskampe.

Serie 1 - oprykningsspil Herfølge-Fårevejle 1-0

Det er kun to uger siden, at Herfølge vandt den modsatte kamp i Fårevejle. Og Herfølge ligner et hold, der mener det alvorligt i toppen af rækken. Fårevejle har omvendt startet foråret med to nederlag. Taber de også til Herfølge, er de gået fra at spille med om oprykningen til reelt at have udspillet deres rolle med otte point op med fem kampe tilbage. Det må give motivation, men vi tror alligevel, at Herfølges rutinerede hold henter en smal sejr.

Raklev-B73, Slagelse 3-0

På papiret en lige kamp mellem to hold, der ligger side om side i tabellen. B73 har et point mere og har lukket et mål færre ind end Raklev, mens holdene har scoret lige meget. I efteråret var det dog ikke lige, da de mødtes. Her vandt B73 med 4-1 på hjemmebane i en kamp, hvor Raklev underpræsterede. Hjemme på kunstgræsset er vi overbevidst om, at Raklevs teknisk stærke og godt organiserede hold vinder.

Svebølle-Holbæk 2-1

Det er en kamp, der kan gå begge veje. Svebølle er forstærket i forhold til holdenes 1-1-kamp i Holbæk, og det er usikkert, hvad Holbæk kan stille med af spillere. Vi tror, at Svebølle bygger videre på deres gode start på 2021 og bliver det første hold til at slå Holbæk.

Serie 1 - nedrykningsspil Greve-Holbæk United 2-3

Det er en noget nær umulig kamp at gætte resultatet på. Det er to hold, som stort set altid taber, og de lukker stort set begge fire mål ind i gennemsnit. Vi føler os sikre på, at begge hold scorer. Men vi føler os ikke rigtigt sikre på andet. Greve hentede i sidste runde sæsons anden sejr. United tabte derimod 0-8 hjemme til Avarta. Det kan give en trodsreaktion, men det kan måske også få holdet til at falde sammen. Vi tror dog, at æren fylder noget hos United, som også har revanche til gode for efterårets nederlag på 1-4 til Greve.

Serie 2 Undløse-Fløng-Hedehusene 1

Tuse-Roskilde Boldklub 1

Kalundborg-Tune 1

B73, Slagelse-Høng 2

Serie 3 Mørkøv-Gislinge X

Raklev-Jernløse 1

Vipperød-Svinninge 2

Høng-Tårnborg 2

Kvindeserie øst Vipperød-Roskilde 1