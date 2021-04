Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 23. april 2021 kl. 15:39 Kontakt redaktionen

Så kom vi i gang med fodbolden, og den lange pause har ikke gjort redaktionens krystalkugle klarere at kigge i.

Læs også: Nordvestnyt tipper

Blot seks rigtige i 13 kampe blev resultatet af årets første runde Redaktionen tipper. Det er under normal standard, og alle på redaktionen har lovet at stramme op til denne weekend.

Kigger vi på ciffertips, bliver det bare endnu værre. Alle fem skud var forbi. I tre af tilfældene ramte vi ikke engang den rigtige vinder og så bliver det jo svært. Og selv om Bjæverskov vandt med to mål over Holbæk United, så blev det 4-2 og ikke 2-0, som vi havde gættet på, Og selv om Raklev scorede fem mål mod Greve, så vandt de kun 5-2 og ikke 5-0, som vi havde gættet på.

I denne uge samler opmærksomheden sig om Holbæks bundkamp i Tønder i 2. division, om Raklevs kamp for at komme i oprykningsspillet i serie 1 og om top- og lokalopgøret mellem Svebølle og Fårevejle i serie 1.

2. division FC Sydvest 05 Tønder-Holbæk 1-2

Det lader til, at Holbæk har fundet den rytme, der ellers har manglet i deres spil. Hvis de kan holde fast i den, er der så mange dygtige boldspillere på holdet, at det hører til i rækkens bedste halvdel. Det er jo et meget godt udgangspunkt til et bundopgør, hvor værterne kommer med tre nederlag i træk. Men Holbæk har det historisk set svært i Jylland, så de kommer nok til at kæmpe for pointene.

Sjællandsserien Haslev-Tuse 2-3

Tuse kommer formodentlig i oprykningsspillet, selv om de skulle tabe, mens Haslev formodentlig skal vinde, for at have en chance for oprykningsspillet. Dermed har hjemmeholdet den største motivation, men Tuse må være ivrige efter at vaske 0-5-pletten fra sidste weekend væk. Holdet er ret beset også bedre end Haslev, og derfor tror vi på en udesejr. Men det bliver nok med kamp til stregen.

Serie 1 Holbæk United-Avarta 2-1

Holbæk United har endnu ikke vundet i 2020-21-sæsonen, men forårets hold er noget stærkere end efterårets. Sidste weekend gjorde United en god figur mod Bjæverskov, der ligger side om side i tabellen med fredagens modstander, Avarta. Gæsterne skal have point for at kunne nå med i oprykningsspillet, så de har en fordel på motivationen, vi tror, at United har fået blod på tanden og leverer en overraskelse.

Hvalsø-Raklev 0-1

Det ligner et direkte opgør om en plads i oprykningsspillet. Raklev kan nøjes med et point, og det velorganiserede hold bliver ikke nemt at spille imod. Det plejer Hvalsø heller ikke at være, og derfor lugter det lidt af 0-0. Men Hvalsø skal formodentlig vinde for at komme i slutspillet, så de kan blive tvunget frem til sidst. Vi gætter på udesejr på et kontramål.

Svebølle-Fårevejle 0-1

Begge hold er sikre på at komme i oprykningsspillet, og derfor kan de tillade sig at spille frit. Selv om Fårevejle er det næstmest scorende hold i rækken, tvivler vi dog på en målfest. For Svebølle er det hold, der lukker færrest mål ind, og begge hold er meget velorganiserede. Svebølle får ganske vist vigtige offensive spillere tilbage, men de kommer uden kamptræning, og holdet må undvære spillende træner Jonas Thomsen. Vi tror på en lige kamp uden mål og tror lige en anelse mere på udeholdet end på værterne.

B73, Slagelse-Holbæk B&I 0-2

Holbæks divisionsreserver er en klasse over de andre hold i rækken. Til lørdagens kamp er de dog handicappet af, at klubbens førstehold spiller samtidig i Tønder. Derfor kan holdet ikke forventes at være i stærkeste opstilling. Det kan være chancen for B73, Slagelse i topopgøret. Vi tror dog, at ubesejrede Holbæk tager en sejr og bringer sig 10 point foran værterne i topstriden.

Serie 2 Fløng-Hedehusene-Kalundborg GB 2

Høng-Karrebæk 2

Roskilde Boldklub-Undløse 2

Serie 3 Jernløse-Svinninge 2

Tølløse-Tuse 1

Borup-Høng 1

Raklev-Fårevejle 1

Gislinge-Vipperød 1

TFC Odsherred-Mørkøv 1

Kvindeserie Øst Albertslund-Vipperød 2