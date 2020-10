Nordvestnyt tipper

Foto: Per Christensen

Det blev en tipsweekend på det jævne sidste weekend. Med 11 rigtige i 21 forsøg ligger vi lige over halvdelen rigtige. Uden at være katastrofalt er det heller ikke ligefrem imponerende. Og med seks ciffertips ved siden af, henter vi ingen selvtillid på den konto.

Samlet er vi nu på 60 rigtige ud af 116 kampe siden genåbningen og 89 ud af 161 i 2020. Det svarer til 52 og 55 procent. Vi er på fire rigtige ciffertips i 34 forsøg.

Fodbold, 2. division Næsby-Holbæk 0-2

Mål ændrer kampe, og sejre ændrer sæsoner. Derfor kan Holbæks sejr i Aarhus sidste weekend vise sig at være utrolig værdifuld. Holdet har ikke formået at spille op til sit potentiale, men vi tror, at den nytankede selvtillid gør, at holdet får marginalerne med sig på Fyn og henter den anden sejr i træk.

Sjællandsserien Tuse-NFB 3-1

Tuse er ved at være tilbage i topstriden i sjællandsserien. Og der hører de hjemme. Tuse kan spille med om oprykning, og NFB skal formodentligt kæmpe for at undgå nedrykning. Der kan altså være to rækkers forskel på holdene efter sæsonen, og det bør man kunne se allerede. Sikker sejr til Tuse.

Serie 1 Fårevejle-Greve 7-0

Det bliver et spørgsmål om sejrens størrelse. Fårevejle er giftige nok til at lave mange mål, og vi tror ikke på, de kan holde sig under to per halvleg. Greve mangler skarphed i begge felter, og det kræver nærmest selvmål eller straffespark, hvis de skal score.

Avarta-Raklev 0-2

Begge hold ligger i det brede felt efter topholdene Holbæk og Herfølge. Raklev har haft svært ved at score mod defensivt indstillede hold, men Avarta er et af de hold, der lukker flest mål ind. Derfor tror vi på en udesejr, som dog næppe bliver af den helt store slags . Men vi tror, at Raklev holder nullet for femte gang i sæsonen.

Svebølle-Benløse 2-0

Benløse spiller meget målfattige kampe, og kun Raklev og Herfølge har scoret mere end en gang imod dem. Vi tror dog, at Nick Trier får skudt hul på Benløse, så Svebølle kan blive det tredje hold, men nogen storsejr bliver det næppe. Benløse har kun scoret i to af sæsonens kampe, og den statistik tror vi ikke, de forbedrer mod Svebølle.

Serie 2 Undløse-Svogerslev 2

Tuse-Taastrup 1

Kalundborg-VG 1

Storebælt-Høng X

Serie 3 Tølløse-Hagested 1

Fårevejle-Gislinge 2

Mørkøv-Jernløse 1

Høng-Dianalund 1

Raklev-TFC Odsherred 2

Håndbold, 3. division mænd Lammefjorden-Roskilde 1

Lammefjorden har vist stor styrke i sæsonens første to kampe mod stærke modstandere. Så ganske uvant er holdet nærmest favoritter hjemme mod Roskildes andethold, som har hentet en sejr og et nederlag i sæsonens første to kampe.

3. division kvinder Lammefjorden-Rødovre 1

Med nytanket selvtillid i tanken og flere stamspillere tilbage tror vi, at Lammefjorden vinder hjemmekampen mod Rødovre. Men der er ingen garantier, og vi forventer en tæt kamp.

Køge-Holbæk Jernløse Stenhus 2

Køge har tidligere drillet for det Holbæk-baserede hold. Men vi mener, at der er så meget kvalitet hos Holbæk Jernløse Stenhus, at de selv skal dumme sig, hvis de skal smide point.

Kvalifikationsrækken mænd FIF-Løve-Høng 2

Kvalifikationsrækken kvinder Ramsø-Raklev 2

Odsherred-Holbæk Jernløse Stenhus 1

København-Løve-Høng 1