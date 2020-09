Nordvestnyt tipper

Foto: Christian Dahl

Så blev det hverdag igen. Efter en jubeluge er resultatet tilbage i roligt gænge med lige over halvdelen rigtige. Men redaktionen glæder sig over igen at have ramt et ciffertip rigtigt, da Holbæk United og Benløse spillede 0-0. Og Svebølles spillende træner Jonas Thomsen var ærlig nok til at sige, at de burde have ramt de 9-0, som redaktionen gættede på mod Greve, men de nøjedes altså med 6-0. Vi er nu på fire rigtige ciffertips ud af 28 i 2020. Det svarer til 14 procent.

Sidste weekend var den første i efteråret med håndbold på menuen, og det faldt i tipsredaktionens smag med tre rigtige ud af fire. Det rettede så op på en lidt sløv fodboldweekend. Samlet ramte vi 10 ud af 19 rigtige, siden genåbningen er vi på 49 ud af 95, og samlet for 2020 er vi på 78 rigtige ud af 140. Det svarer til 53, 52 og 56 procent.

Fodbold , 2. division VSK Århus-Holbæk 1-1 Aarhusianerne er favoritter. De er ubesejret, selv om de har mødt nogle af forhåndsfavoritterne. Men Holbæk har niveau til mere, end at være prügelknabe, og de må være indebrændte over de første kampe. Vi tror, at de vil krige sig til et point, og selv om det ikke er blevet til mange Holbæk-scoringer, gætter vi på den tredje 1-1-kamp for VSK Århus.

Sjællandsserien Slagelse-Tuse 1-3

En kamp mellem to midterhold. Men Tuse har kvalitet og ambitioner til noget mere end det. Vi tror på en udesejr i en kamp, hvor dog tror, at begge hold kommer på tavlen.

Serie 1 Holbæk United-B73 Slagelse 0-3

Efter et opløftende point i sidste weekend møder Holbæk United et hold fra den øverste halvdel. Det har holdet næppe kvaliteten til, og vi tror på et hjemmebanenederlag uden mål til United. Der er dog kommet bedre styr på defensiven.

Suså-Fårevejle 0-4

Fårevejles målsøgende spil bør give pote mod et af rækkens dårligste forsvar. Vi er overbevist om, at Fårevejle vinder komfortabelt, og hjemmeholdet scorer meget lidt.

Hvalsø-Svebølle 1-2

Et møde mellem to oprykkere, og det kan meget let blive en lige kamp. Vi tror på, at individuel kvalitet bliver afgørende, og det har Svebølle i spillende træner Jonas Thomsen og den notoriske målmaskine Nick Trier.

Raklev-Bjæverskov 1-0

Raklev har det svært mod de meget defensive hold. Derfor tror vi ikke, at der bliver nogen storsejr mod Bjæverskov, som spiller meget målfattige kampe.

Serie 2 Taastrup-Undløse 1

Fløng-Hedehusene-Asnæs 2

Tune-Tuse 2

Svogerslev-Kalundborg 2

Høng-Lynge-Broby 1

Serie 3 Jernløse-Tølløse 2

Gislinge-Tuse 1

Svinninge-Holbæk B&I 2

Hagested-Raklev 1

Ejby-Høng 1

TFC Odsherred-Fårevejle 1

Kvindeserie øst Østerbro-Vipperød 2

Håndbold , 3. division mænd Helsingør-Lammefjorden 2

Lammefjorden skal på langtur, og Helsingør er som andethold ikke helt let at vurdere styrken på. Det taler måske for en hjemmesejr, men Lammefjorden hentede selvtillid ved at vinde sæsonpremieren hjemme over et stærkt Dalby-hold. Lammefjorden har styrken til at vinde, og med den nyfundne selvtillid, tror vi også på en sejr på en svær udebane.

3. division kvinder TMS Ringsted-Lammefjorden 1

TMS Ringsted har endnu ikke været i aktion i sæsonen, og som andethold er de svære at vurdere. Lammefjorden ser ud til igen i denne sæson at skulle leve af en stærk defensiv. Den skal nok give point, men holdet er stadig ved at lære rækken at kende, og så er Ringsted ikke det nemmeste sted at hente point.

Kvalifikationsrækken kvinder Løve-Høng-Odsherred 2