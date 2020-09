Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 18. september 2020 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tipsredaktionen har forladt skammekrogen med armene over hovedet. Forrige weekends forsmædelige resultat blev sidste weekend erstattet af 15 rigtige kampe i 17 forsøg. Det svarer til 88 procent rigtige, og man når næppe meget højere uden at blive intim med Fætter Højben.

Pudsigt nok var begge vores forbiere med Raklev som deltager. Redaktionen havde forventet, at førsteholdet hjemme ville slå Holbæk B&I i serie 1, og at andetholdet ville tabe ude til Jernløse i serie 3. Men begge kampe endte uafgjort.

Oven i købet lykkedes det at ramme et ciffertips rigtigt, da Fårevejle vandt 3-1 på udebane over AIK 65 Strøby.

Samlet er vi efter genåbningen på 39 rigtige ud af 76 kampe og for 2020 på 68 rigtige ud af 121, svarende til 51 og 56 procent. Vi er nu på tre rigtige ciffertips ud af 22 siden genåbningen og tre ud af 23 i 2020.

Fodbold 2. division Holbæk-Svendborg-Oure 2-0

Havde der været et minuts mindre tillægstid i sidste weekend, så havde Holbæk ligget foran Svendborg-Oure i 2. division. Holbæk ser ud til at være ved at finde sine ben, og vi tror, at det giver en hjemmesejr. Det bliver næppe målfest, men vi tror til gengæld, at Holbæk kan holde nullet for første gang i sæsonen.

Sjællandsserien Tuse-Nykøbing 3-1

Tuse har fået godt gang i målscoringen og er ved at kæmpe sig ind i topstriden i sjællandsserien. Vi er ikke i tvivl om, at Tuse vinder, og vi regner med, at de vinder med mere end et mål. Kombineret med holdets svigtende evne til selv at holde nullet giver det en sejr på 3-1.

Serie 1 Holbæk United-Benløse 0-0

Benløse scorer så godt som ikke. Og det kan bane vejen for et sjældent point til Holbæk United. Særligt i en aftenkamp, hvor hjemmeholdet bare har en ekstra fordel. Vi tror dog ikke på, at Holbæk United selv får scoret, og derfor 0-0.

Fårevejle-Raklev 0-0

Fårevejle har vist sig at have problemer mod de stærke forsvar, og det bliver ikke meget stærkere end Raklevs forsvar i serie 1. Omvendt kender Fårevejles træner Morten Nielsen Raklev ud og ind efter sine år i klubben. Vi tror, at klubberne kigger hinanden ud og spiller en målfattig topkamp, som sagtens kan ende uafgjort.

Svebølle-Greve 9-0

Greve scorer ikke, og Svebølle vinder. Så meget er vi sikre på, men reelt kan Svebølle score alt mellem to og ti mål. Vi tager et bud i den friske ende uden dog at ville gå i tocifret.

Serie 2 Undløse-Tune 1

Tuse-Fløng-Hedehusene 1

Kalundborg-Taastrup 1

Skælskør-Høng2

Serie 3 Fårevejle-Hagested 2

Mørkøv-Svinninge 1

Raklev-Tølløse 2

Tuse-TFC Odsherred 2

Vipperød-Jernløse 1

Høng-Vemmelev2

Kvindeserie øst Vipperød-Heimdal 1

Håndbold 3. division kvinder Lammefjorden-Holbæk/Jernløse 2

Et voldsomt interessant lokalopgør. Og det går bestemt ikke altid efter bogen i de kampe, men Holbæk/Jernløses hold kommer som tophold i sidste sæson og med masser af erfaring. Lammefjorden har masser af kvalitet på holdet, men kommer som oprykker. Det bør blive en udesejr.

Kvalifikationsrækken mænd HF Kalundborg-Rødovre 1

KSI-Løve-Høng 1

Kvalifikationsrækken kvinder Raklev-Lynge-Broby 1