Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 04. september 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læserne må meget undskylde, men yngstemanden på tipsredaktionen var forud for sidste weekend kommet til at pudse krystalkuglen med grovhakket leverpostej.

Det blev en historisk ringe weekend for redaktionen, der blandt andet ikke ramte en eneste kamp rigtig i serie 1 eller serie 2.

Eneste rigtige tip i en kamp over serie 3 var Tuses sejr ude over LUIF. Her havde vi ret i både, at Tuse ville vinde, og at de ville score fire mål.Desværre lykkedes det ikke for dem at holde nullet, som vi havde forudset med vores tip på 0-4.

Det efterlader os med en sørgelig total, der siger fire rigtige forudsigelser ud af 17 kampe og nul rigtige ciffertips i syv forsøg. Samlet siden genåbningen er vi på 17 rigtige ud af 44 kampe svarende til 39 procent, og for 2020 samlet er vi på 46 rigtige ud af 89 svarende til 52 procent. For cigffertips er vi samlet på to rigtige ud af 15 siden genåbningen og to ud af 16 i 2020.

2. division Holbæk-B93 2-0

Holbæk tabte i første runde på mål på en dødbold og efter en opspilsfejl på egen banehalvdel. Ellers så defensiven fornuftig ud mod Thisted, og Raul da Silva ligner en klar forstærkning. Søndag er de oppe mod en af de modstandere i vest-rækken, som de kender bedst, og vi tror, at det giver pote for holdet. Vi tror, at Holbæk spiller til nul, og så er det spørgsmålet, om holdet får løst scoringsudfordringen offensivt. Vi regner med en hjemmesejr, men næppe nogen målfest, selv om det endte 3-2 i den tilsvarende kamp for et år siden.

Sjællandsserien Tuse-Køge 6-0

Køge har lukket mindst fire mål ind i hver af de første tre kampe. Det er ganske vist mod modstandere, der aktuelt ligger i top fire, men det er der, Tuse, en række trænere fra rækken og tipsredaktionen mener, Tuse bør ligge. Og med fire scoringer i sidste runde er Tuses navnemæssigt stærke offensiv ved at vise tænder. Alt andet end en komfortabel sejr vil være en overraskelse. Vi føler os overbeviste om, at Tuse holder nullet, mens det er sværere at sætte antal på Tuses egne mål. Men tenniscifre er jo altid festlige.

Serie 1 Holbæk United-Greve 3-0

Det er et opgør mellem to hold, der formodentlig begge spiller i serie 2 næste sæson. Greve var faktisk rykket ned, emn er med i rækken på afbud, og de virker som det klart svageste hold. Holbæk United for også en svær sæson, men deres defensiv bør være god nok til at holde Greve fra scoringer. Mon ikke de får en tiltrængt opmuntring og vinder med et par mål?

Fårevejle-Avarta 2-0

Avarta kunne ikke gøre noget ved Holbæks tophold, da de vendte tilbage efter deres ufrivillige corona-pause. Holdet virker stærkt og lukker næppe mange mål ind. Omvendt regner vi med, at Fårevejle på hjemmebane scorer mindst to gange. Fårevejle er kommet halvlunkent fra start med nederlag til Holbæk, storsejr over B73 og så 0-0 mod Bjæverskovs stærke defensiv.

Svebølle-Raklev 1-0

Det er to stærke angrebshold, som begge skød med løst krudt i sidste runde. Derfor må man formode, at holdene vil forsøge at få gang i målscoringen igen. Omvendt er det to godt organiserede hold, så der bliver næppe givet ved dørene. Et tidligt mål kan måske åbne for en regulær målfest mellem de to bedste hold i Kalundborg Kommune. Vi regner dog med, at det i stedet bliver en låst kamp uden mange mål. Det kan sagtens ende uafgjort, men vi tror trods alt, at Svebølle med et feststemt publikum i ryggen vil vinde en smal sejr.

Serie 2 Karrebæk-Høng 1

Undløse-Roskilde 2

Tuse-Asnæs 2

Kalundborg-Fløng-Hedehusene 1

Serie 3 Fårevejle-Raklev 1

Mørkøv-TFC Odsherred 2

Tuse-Tølløse 2

Svinninge-Jernløse 2

Høng-Borup 1

Kvindeserie øst Husum-Vipperød1