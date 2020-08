Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 21. august 2020 kl. 12:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så kom seriefodbolden i gang efter at have holdt pause siden slutningen af oktober sidste år. Spillerne må derfor være undskyldt, hvis de var en smule rustne, og tipsredaktionen håber på samme forståelse fra læserne, for 40 procent rigtige er ikke ligefrem noget at prale med.

Værst så det ud i serie 3, hvor redaktionen kun ramte en eneste kamp rigtigt. til gengæld er der glæde over at komme på tavlen med et rigtigt ciffertip i første forsøg efter coronaen. Det skete, da Svebølle vandt sin premierekamp med 2-0 ude over Bjæverskov.

I alt ramte vi seks rigtige ud af 15, hvilket svarer til 40 procent, og vi ramte et ud af fem ciffertips. Samlet for kalenderåret 2020 er vi på 35 rigtige ud af 60, hvilket svarer til 58 procent, og på et rigtigt ciffertip ud af seks.

Sjællandsserien Nakskov-Tuse 0-3

På papiret er hjemmeholdet tophold og Tuse bundhold. Men vi tror, at rollerne er byttet om, når sæsonen er færdig. Nakskov vandt i premieren 3-1 over det formodede bundhold Nordfalster, mens Tuse tabte en tæt kamp til oprykningsfavoritterne Næstved. Godt nok har Tuse dårlige erfaringer med at spille på Lolland-Falster, men holdet bør have styrken til at vinde klart uden at lukke mål ind.

Serie 1 B73-Fårevejle 0-2

I de seneste to betydende kampe har Fårevejle i alt lukket 12 mål ind. Det er næppe sket før for et hold med Thomas Larsen i trænerteamet. Og vi tror også, at det stopper her. Vi tror på, at Fårevejle spiller til nul, og offensiven bør være stærk nok til at score mere end en gang.

Svebølle-Avarta 3-1

Begge hold vandt 2-0 i første kamp, og det kan sagtens blive en tæt kamp. Men Svebølle er et angrebshold, og vi tror, at de udnytter hjemmebanefordelen til at vinde, men vi tror, at gæsterne får scoret.

Holbæk United-Raklev 0-5

Holbæk United fik ikke et ben til jorden i første runde. Holdet er markant svækket i forhold til det hold, der de seneste to sæsoner er sluttet i bunden, og vi tror, at holdet kommer til at lede længe efter sine sejre i denne sæson. Raklev ser derimod trods stor udskiftning ud til både at være godt defensivt organiseret og ganske målsøgende. Med forbehold for dødbold og foræringer tror vi ikke på, at hjemmeholdet scorer. Men Raklev skal nok få sat mere end et par stykker i nettet.

Serie 2 Undløse-Tuse 2

Kalundborg-Asnæs 1

Gørslev-Høng X

Serie 3 Mørkøv-Tølløse 2

Tuse-Fårevejle 1

Gislinge-Jernløse 1

Høng-Sorø 2

Vipperød-Hagested 1

Kvindeserie øst Fremad Valby-Vipperød 2