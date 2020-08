Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt tipper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt tipper

Lokalsport Nordvestnyt - 14. august 2020 kl. 17:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er fem måneder siden, at coronaen lukkede sporten i Danmark. Siden har Holbæk B&I spillet en række kampe i 2. division, og der er spillet indledende runder i pokalfodbold. men ellers har alt ligget stille i Nordvestsjælland.

Men nu er vi klar igen. Fodbolden fra danmarksserien og nedefter begynder denne weekend, og vi vil som vanligt forsøge at forudsige resultaterne af de lokale holds kampe.

Status før nedlukningen var 29 rigtige tip i 45 forsøg svarende til 64 procent rigtige. Vi nåede kun at lave et enkelt ciffertips, som dog ikke ramte.

Sjællandsserien Tuse-Næstved 2-1

Det er to af forhåndsfavoritterne til oprykning, der mødes allerede i første runde. Det vil være oplagt at tippe på uafgjort, men vi tror, at Tuses hjemmebanefordel gør forskellen. Det bliver formodentlig en lige kamp. Begge hold er for gode til at lukke mange mål ind, men begge hold bør omvendt have styrken til at score.

Serie 1 AIK 65-Holbæk United 3-1

Holbæk United har mistet stærke spillere, og holdet går en svær sæson i møde. Vi tror, at de taber med mere end et mål langt væk hjemmefra mod AIK 65's oprykkere, som sidste sæson vandt serie 2 pulje 4 med tæt på to overskydende mål per kamp.

Bjæverskov-Svebølle 0-2

Det bliver første kamp i serie 1 for Svebølle efter oprykningen. De lignede før coronapausen et hold, der har niveauet til serie 1, og de møder rækkens bløde mellemvare, så vi tror på en oprykkersejr.

Raklev-Benløse 1-0

Raklev viste trods et stort nederlag i tirsdagens pokalkamp mod Ishøj, at de har et stærkt hold til turneringen. Også selv om der er skiftet en del spillere. Holdet har samtidig den gode vane at vinde hjemme, og det tror vi også, det gør mod oprykkerne fra Benløse. Men Benløse lukkede kun seks mål ind i 11 kampe sidste sæson, så der bliver næppe målfest.

Fårevejle-Holbæk B&I 3-0

Fårevejle ligner et tophold, og efter pokalskuffelsen tirsdag jagter de oprejsning. Det kan komme til at gøre ondt på Holbæks sammenbragte andethold, som dog kan variere meget i styrke.

Serie 2 Tuse-Kalundborg 2

Såby-Undløse 1

Høng-Ringsted 1

Serie 3 Jernløse-Tuse 2

Tølløse-Vipperød 1

Raklev-Mørkøv1

Hagested-Svinninge 1

Høng-Jersie United 1

Fårevejle-Holbæk 2

TFC Odsherred-Gislinge 2

Kvindeserie øst Vipperød-Greve 2