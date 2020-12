Send til din ven. X Artiklen: Nordvestnyt: Nytårshilsen fra idrætsledere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordvestnyt: Nytårshilsen fra idrætsledere

Lokalsport Nordvestnyt - 31. december 2020 kl. 11:53 Kontakt redaktionen

Nordvestnyt bad i årets sidste uger de lokale idrætsforeninger om - i anledning af årsskiftet - at sende en nytårshilsen. Vi bad om svar på to spørgsmål.

1. Hvordan lyder din hilsen til året, der er gået?

2. Hvad er dit største ønske for 2021?

Thomas Voss - Raklev Håndbold 1. Vi fra Raklev Håndbold glæder os over, at 2020 gav en oprykning til vores damer til kval-rækken. Vi har haft fremgang på ungdomssiden, selvom covid19 i første omgang gav lidt tilbagegang, så er vi kommet stærkt tilbage i slutningen af 2020. Vores U11 og U13 er rykket op i A-rækken og årgangene efter dem ser stærke ud. Der er også fremgang i U15, både på antal og niveau, så farvel og tak til 2020 og lad os så komme ind i 2021.

2. Vores største ønsker for 2021 er, at vi som klub foresætter vores udvikling på alle niveauer, og at vi som klub vil vokse på ungdomssiden. Derudover har vi et stort ønske om at vores herrer (HF Kalundborg) rykker op i 3. division.

Billede 5 Thomas Voss

Jonas Thomsen - spillende cheftræner, Svebølle B&I

1. Et sportsligt helt suverænt år, hvor vi rykkede op for anden sæson i streg, og dernæst at vi igen i år spiller med om endnu en oprykning!

Billede 7 Jonas Thomsen

2. At vi som klub udvikler os endnu mere, så vi fortsat bliver den fedeste klub på Vestsjælland at være i.

Jimmi Varskov - formand, Undløse BK

1. 2020 bliver et år vi aldrig glemmer. På både godt og ondt. Corona-pandemien har selvfølgelig ødelagt rigtig meget, og vi er virkelig ked af alle de ting vi har måttet aflyse, bl.a vores Undløse Cup, som har været afholdt i over 40 år.

Men vi har også oplevet kæmpe stor støtte fra byen & vores samarbejdspartnere i en svær tid, med rigtig mange tilskuere til de kampe vi rent faktisk har afviklet, men også tilbage i maj hvor vi til en fiktiv kamp solgte over 2.000 billetter.

2. Først og fremmest at vi alle sammen kommer godt ud på den anden side af denne pandemi, da fodbolden i denne sammenhæng selvfølgelig ikke er vigtig. Men når det så er sagt, så glæder vi os rigtig rigtig meget til igen at kunne spille fodbold uden restriktioner, til at kunne feste & hygge os sammen efter kampene, og til at se hele byen på vores baner i forbindelse med Undløse Cuppen, hjemmekampe osv. Vi har allesammen brug for en kæmpe fest, når vi har lagt alt det her bag os. Rigtig godt nytår.

Mikkel Pagh - formand, Kalundborg CC

1. 2020 vil jeg huske for al den fritid coronaen har genereret.

Som foreningsfrivillig og løbsansvarlig bruger jeg mange weekender på arrangementer, og når man i forvejen er skifteholdsarbejder (med weekendvagter) kræver det meget velvilje fra familien. I år har været meget anderledes, og jeg må erkende at jeg har nydt at trappe ned i en periode.

2. I 2021 håber jeg selvfølgelig at alt bliver »normalt« igen, og så drømmer jeg om at flere i klubben vil være med i »Tordenskjolds soldater«. Som så mange andre foreninger kæmper vi med at opgaverne er fordelt på for få personer. Derfor er mit ønske for 2021 at flere vil påtage sig ansvar og være med i maskinrummet.

Peter Stenbring - formand, Asnæs Boldklub

1. 2020 er ved at være udløbet, og vi i AB kan tænke tilbage på et mystisk forår, som aldrig kom rigtig i gang. Heldigvis fik alle rørt både bold og græs, og vi har nogle engagerede trænere, der formåede at lave både online træninger og fysiske covid19-træninger. Efteråret er heldigvis forløbet med kampe for alle, og selv et par indendørs stævner er blevet afviklet, det var fedt.

Og så kan man jo også huske 2020 for et af verdens største brande i Australien, aflysning af bl.a. 60-års jubilæet for EM og OL, ny bølge af MeToo, vores søde dronnings 80-års dag, og meget få døde af influenza!

2. 2021 kommer som alle andre år virkelig hurtigt, og med ny seniortræner i truppen, og forhåbentlig gang i alt udendørs igen, så glæder vi os til at bide tænder med græsset lige fra U5 til veteranerne. Asnæs Boldklub's største ønske for 2021, må være et forsat godt sammenhold, og en masse nye medlemmer, der skal ud og røre lidt på sig, efter alt dette corona-nedlukning!

Så er vi yderst spændte på kommunens plan med kunstgræs...

Henrik Egholm - team manager, Team Eiland Electric Carl Ras

1. Året der gik var på alle måder bemærkelsesværdigt. Alt har mere eller mindre stået i coronaens tegn, og jeg føler med alle de virksomheder, der kæmper for deres livsværk og levebrød.

Billede 2 Jan Bech Andersen, Brian Holm, Henrik Egholm

At det alligevel lykkedes at etablere det nye cykelhold - Team Eiland Electric Carl Ras - fylder mig med taknemmelighed.

2. Det nye år bliver spændende. Der venter en vild sæson, hvor vi håber at være med i Postnord Danmark Rundt som et af højdepunkterne. Vi har skiftet navn til Restaurant Suri Carl Ras, vi er blevet opgraderet til et UCI-kontinentalhold, hvilket betyder flere internationale løb og truppen af ryttere er udvidet til 12 med Nicolaj Bo Larsen som ledende sportsdirektør. Det bliver godt. Rigtig godt.

Jesper Aagaard - Kalundborg GB 1. Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige trænere, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer, Erhversklub KGB, KBG`s venner mfl. som har formået at kæmpe og holde klubben kørende i et meget svært corona-år. Det har været hårdt, men med jeres store hjælp er det lykkedes.

2. Det må blive to ønsker i endnu et svært år der venter. For det første, at alle jer der er en stor del af klubben, også spillere og forældre, ved hvor meget det betyder at være en del af en forening. For det andet, at politikerne sætter større pris på foreningslivet og indser at der er behov for at investere i bedre faciliteter. Det er afgørende for om vi kan fastholde medlemmer og frivillige.

Susanne Hansen - Vipperød Boldklub

1. I Vipperød Boldklub har året 2020 - som i alle øvrige foreninger - været et anderledes år! Vi har ikke kunne afvikle store indtjeningsgivende arrangementer, men sportsligt nåede vi lige at få afviklet turneringskampene i efteråret inden nedlukningen af landet igen tog fart. Og klubbens sportslige højdepunkt var, at vores damehold efter to oprykninger i træk endte på en flot tredjeplads i Kvindeserie Øst.

Udover nedlukning og restriktioner, vil vi huske året som det år, hvor vi tog en ny bæredygtig kunstgræsbane i brug - en proces, der havde været i gang i seks år, og som sluttede med en meget vellykket bane. En rigtig god proces sammen med Holbæk kommune, og en bane som vi i klubben er meget glade for.

Vi takker i særdeleshed vores sponsorer, Holbæk Kommune og vores medlemmer for den opbakning som de har ydet i et "anderledes" år.

2. Vores største ønske er, at vi kan vende tilbage til en normal hverdag, og at vi igen kan blive det samlingspunkt som vi i Vipperød Boldklub er så kendt for gennem mange år. Vi har et af Holbæk Kommune's bedste baneanlæg, der normalt summer af liv og glæde - og det skal det komme til igen.

Vi er en breddeklub, hvor der skal være plads til alle, og vi ønsker at udleve disse værdier på alle niveauer.

Endelig ønsker vi, at en masse opsparet energi fra 2020 skal brændes af i form af to større planlagte koncertarrangementer - ingen pandemier, sygdomme eller naturkatastrofer.

Per H. Jensen - Nykøbing IF 1. Der skal lyde en hilsen til alle de, der støttede og bar i en svær sæson. Medlemstallet er vokset markant og vores sponsorer har alle som en fortsat støtten til NIF. Tak til såvel medlemmer, frivillige samt vores sponsorer uden hvis hjælp det ikke vil være muligt at drive klubben.

2. Hvad er højest, Rundetårn eller et tordenskrald? Der er flere højeste ønsker. Herunder at det besluttes at den ene af de kommunale kunststofbaner bliver placeret i Nykøbing, da vi med cirka 250 medlemmer virkelig har behovet. Sportsligt at vi bevarer og udbygger klubben, herunder at vores førstehold bevarer nuværende placering og sikrer sig oprykning.

Betina Larsen - formand, Dragsholm Svømmeklub

1. En stor tak til vores svømmebørn og -voksne, som trods corona og pludselig skift af svømmehal, stadig er hos os. Tak til alle, som også har sagt at de kommer igen, når Asnæs svømmehal står klar! Også stor tak til trænere og frivillige for jeres fleksibilitet, tålmodighed og for at tage ansvar. 2021 bliver meget sjovere for os alle!

Billede 6 Betina Larsen

2. Dragsholm Svømmeklub ønsker at vores drømme om nye aktiviteter og spændende arrangementer vil blive opfyldt. Følg med på www.drsk.dk og på Facebook.

Henrik Andersen - formand, Holbæk Håndboldklub

1. 2020 startede med håndbold i vores nye Holbæk Sportsby, men sæsonen blev sendt til tælling i marts måned, en kedelig afslutning. Men alle i og omkring håndbolden har bakket op og jeg synes vi er kommet rigtig godt fra start i sæson 2020/21, med en kurve der peger opad mht. medlemstilgang og samarbejdet med Jernløse Håndbold og Stenhus Sports College, og det til trods for at vi stadig har en modspiller der hedder corona.

Tak til alle I vores lokalområde, for at støtte op om håndbolden i Holbæk. Vi slutter året med vi alle er sendt tidlig på juleferie og der skal lyde et GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR til alle frivillige, spillere og trænere i klubben.

2. Med et nyligt afholdt EM håber jeg mange får lyst at kigge ud i Holbæk Sportsby med håndboldskoene, hvor vi står klar til at modtage den nye Toft, Nolsøe eller Højlund. Jeg glæder mig også til VM for herrerne. Men det største ønske er, at vi alle kan lægge corona bag os og få håndbolden i gang på normal vis igen. Jeg håber sæsonen 2020/21 bliver færdigafviklet, da jeg tror det vil give håb for håndbolden. Om det bliver på den ene eller anden måde må vi se. Håndboldklubben er godt rustet til 2021 og vi har ja-hatten på og kan vi forsætte i den retning, tegner fremtiden lys.

Marthine Dahl - formand, Jyderup Boldklub

1. 2020 var året, hvor forandringens vinde blæste lidt voldsomt på os alle. Vi skulle forholde os til restriktioner, forsamlingsforbud osv, men i Jyderup Boldklub var der heldigvis også positive forandringer. Vi fik blandt andet taget vores nye klubhus i brug og vi fik etableret en pige/dame-afdeling. Samtidig fik vi - trods alt - spillet en masse fodbold - og når det var muligt - dyrket klublivet, som vi har savnet rigtig meget, da vi ikke havde et klubhus.

2. Mit største ønske for 2021 er, at vi kan få genetableret vores tre vigtige værdier: klubånd, klubliv og fællesskab. De tre ord betyder meget for os, og i 2020 har det været meget svært at arbejde med dem, og jeg håber, at vi i 2021 atter ses på sidelinjen til en masse gode fodboldkampe.

Og til sidst håber jeg rigtig meget, at vi i 2021 ENDELIG kan holde en housewarming i vores nye klubhus.

Jan Kruse - Tuse Næs Badminton 1. Bestyrelse og trænere i Tuse Næs Badmintonklub ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår med tak for stor forståelse og positiv tilgang i den forgangne sæson. Især tak til seniormotionisterne, der har udvist enorm velvilje og gå-på-mod i en vanskelig opstartssæson.

2. Forhåbentlig vil der i 2021 blive endnu flere på Tuse Næs, der vil dyrke en eller anden form for motion og idræt lokalt.

Brian Nordahl - sportschef, Tuse IF Fodbold

1. Fra Tuse Fodbold skal der lyde et godt nytår, samt en tak til alle der støttede og bakkede os op i 2020. Sportsligt nåede vi kun at spille 11 kampe om point, så vi ser frem til et 2021, hvor vi forhåbentligt vender tilbage til "normale" tilstande. Så vi igen kan træne som normalt og spille betydningsfulde kampe som vi alle brænder for.

2. Vi ser frem til et spændende 2021 - Godt nytår.

Jesper Christiansen - Kalundborg Amatør Bokseklub

1. Til trods for meget komplicerede forhold i 2020, og en lav aktivitet, hvor vores boksere ikke fik så mange kampe som ønsket og der stort set ikke kom nogen nye igang på diplomsiden, fik vi en resultatmæssigt flot sæson. Foråret bød på et sjællandsmesterskab til Rizvan Sardalov, og 2 begynder-SM til Siri Dalsgaard og Kiawash Sharifi. Derudover blev det til SM-sølv til Ramzan Sardalov, og så rundende vi året af med DM-guld til Rizvan, og skulle også have haft til Siri, men pga coronaen kåres der ingen mester uden kamp i år. Og så slutter året lige med at to nye kom igang med kampene, Rass Andersen og Ali Hussein, som åbnede boksekarrieren med sejre. Så en lidt trist sæson på aktivitetssiden, men på resultatsiden nok en af klubbens bedste i historien.

Billede 1 Jesper Christiansen - Kalundborg Amatør Bokseklub

2. Vi håber at 2021 bliver lidt mere normal. desværre måtte vi afløse vores stævne, men har måske et nyt projekt klart i støbeskeen, til når der åbnes lidt igen. Klubben er i hvert fald klar, når hverdagen igen indfinder sig. Talentmassen står klar, så vi glæder os til at femtiden bliver til nutiden.

Ole Colberg - formand, Holbæk Badminton Klub

1. 2020 blev et udfordrende år, hvor klubliv virkelig blev sat på prøve. En tredjedel af året var det ikke muligt at komme til at spille badminton i hallen, og det er imponerende, at vores medlemstal forbliver uændret. Det skyldes en stor indsats af trænere og ledere i perioden, hvor vi har forsøgt at informere bedst muligt ud til medlemmerne.

Billede 4 Ole Colberg, Frederik Colberg

En stor tak skal også lyde til vores samarbejdspartnere, som trofast har bakket vores klub op i disse svære tider.

2. Det kommende år skal bruges til at finde en mere normal hverdag i klubben på ny, så vi langsomt kan få gang i vores mange aktiviteter i HBK på alle alderstrin. Det er dog vigtigt, at vi tager tingene i den rækkefølge, det er muligt.

Carsten Højerslev - Holbæk Tennis & Padel Klub

1. I året, der gik, havde Holbæk Tennis & Padel Klub 100-års jubilæum. 100 frivillige entusiaster fra klubben var med til at løfte Davis Cup mod Puerto Rico i marts til en stor succes. Tusind tak også til tennisforbundet, kommunen, Sportsbyen og alle samarbejdspartnere og sponsorer.

Billede 3 Carsten Højerslev

Kæmpestort velkommen til mere end 100 nye tennismedlemmer og over 200 nye padelmedlemmer i 2020. Med nu 900 medlemmer er vi en af byens største klubber og en af Danmarks største padelklubber. Det har været en udsøgt fornøjelse at tage imod så mange nye medlemmer.

Sportsligt har året også været en stor succes for både bredde og elite med 20 tennis- og padelhold. Det er historisk, at vores 1. hold herrer spiller i 1. division såvel ude som inde. Damerne var med et meget ungt hold tæt på oprykning til 1. division. 1. herreholdet i Padel spillede en suveræn første sæson i 1. division og skal spille oprykningsspil til elitedivisionen i starten af 2021.

2. I 2021 fortsætter vi arbejdet med at få skabt læ omkring faciliteterne og arbejdet med en pavillon for at understøtte det sociale liv. Midlerne fra forliget mellem Fonden Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune suppleres med fondsmidler og frivillig arbejdskraft fra klubbens medlemmer, så vi løfter i flok.

Vi vil udvikle aktiviteter og sociale tilbud for at skabe endnu bedre tennis- og padeloplevelser for alle. Så kan vi i 2021 igen blive over 1000 i vores store klubfælleskab, som vi var det i storhedstiden i sidste århundrede.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde om udviklingen med kommunen, Sportsbyen, de andre foreninger, skoler samt idrætsorganisationerne DTF, DGI, DPF og Tennis Øst.

Bestyrelse og klubteam ønsker alle et godt nytår og håber at se endnu flere nye ansigter på og ved banerne i 2021.