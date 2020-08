Holbæks træner Lars Feist ærgrer sig over, at Holbæk ikke stod sammen som hold.

Nødvendigt at tackle fysiske hold bedre

- Vi skal kunne gå fra kamp til spil. Som hold fejler vi. Vi får ikke tacklet igennem, ikke løbet nok meter, ikke vundet duellerne, og så bliver det svært. Det er en pisseirriterende måde at tabe på. Jeg er godt tilfreds med første halvleg. Men vi er nødt til at stå sammen som hold, når de spiller fysisk. Så får vi muligheden for at spille igen. Der er mange kampe i sæsonen, som bliver på denne her måde. Jeg synes, vi er det bedste hold i første halvleg. Men det er vi ikke i anden halvleg. Og vi skal holde op med at forære chancer væk, sådan siger Holbæks træner Lars Feist, efter Holbæk søndag tabte sæsonpremieren i 2. division i fodbold 0-2 ude til Thisted.

