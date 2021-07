Holbæks anfører Malte Sjørslev var lørdag noget uvant placeret i midterforsvaret. Foto: Christian Dahl

Nødløsning i forsvaret

Lokalsport Nordvestnyt - 19. juli 2021 kl. 12:11 Af Christian Dahl

Både den sportslige ledelse og træner Marx Thevis snakkede om, at der nok snart sker noget i forhold til forsvaret, da Holbæk lørdag vandt 3-0 over B1903 i en testkamp.

I kampen stillede Holbæk med en bagkæde, der fik mange til lige at kigge en ekstra gang.

Holbæk har mistet hele sin normale forsvarskæde fra sidste sæson. Mod B1903 startede holdet med Frederik Nymark, der også var ind over holdet sidste sæson, som venstre back, andetholdets anfører Peter Pele Hansen spillede højre back, og i midterforsvaret spillede Victor Vega, der er rykket op fra U19's andethold, og Malte Sjørslev, som normalt spiller en noget mere offensiv position.

- Han er dygtig og klog nok til at løse mange opgaver, roser Marc Thevis.

Selv om Malte Sjørslev mod B1903 spillede uden anførerbind, så er ha et sikkert valg hos den nye træner som anfører. Han roser ham for at være en ærlig og tydelig leder.

Træneren regner dog med, at Malte Sjørslev skal have en position på midtbanen i sæsonen. Men Holbæk manglede forsvarere mod B1903. Og meldingerne fra klubben går altså på, at der kommer til at ske noget på den konto.

Længere fremme på banen var der spilletid til prøvespilleren Frederik Jensen, der har trænet med.

Kantspilleren er kommet fra serie 2-holdet Tune for at se, om han kan få en plads på danmarksserieholdet i Holbæk.

- Han har gjort det fint til træning, så han skulle have en chance, og han gjorde det glimrende, siger Marc Thevis.

Han uddelte samtidig roser til Rasmus Jensen, der er vendt tilbage til Holbæk efter at have været i Ringsted og Husum. Han startede på den offensive midtbane for Holbæk og fik en time på banen. Han kom ind igen 10 minutter senere, da indskiftede Lukas Dahl var uheldig og måtte udgå med en mindre skade.

Tilfreds med første kamp Marc Thevis stod for første gang i spidsen for Holbæk i en kamp i lørdagens træningeskamp, og han er glad for resultatet.

- Vi ville se, om vi kunne blive spilstyrende og vinde boldene, og det formåede vi. Det er jeg tilfreds med.

- Det var en træningskamp, og det var kamp et, så vi skal ikke lægge for meget i det. Men jeg var glad for præstationen. Vi spiller en god gang fodbold. Vores fokus var på genpres og forsøge at erobre boldene højt. Så skulle vi have kontrol på kuglen, og det lykkes rigtigt fint, siger Marc Thevis.

Han mener, at sejren var fuldt fortjent, og han roser holdet for en god indsats.

- Der blev løbet af høj som lav, og det var dejligt at se. Rent mentalt virkede det som et hold, der glædede sig til at komme ud at spille, siger Marc Thevis.