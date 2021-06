Nissen stopper i Raklev

- Man skal gå 110 procent ind til det, og det kunne klubben og jeg ikke rigtig blive enige om. Men jeg har været rigtig glad for at være her og nydt spillernes selskab. Stor ros til dem for at have gjort alt, hvad de kunne i denne mærkelige tid med coronapndemien. Jeg føler, de er blevet bedre fodboldspillere, og det har været det vigtigste for mig, siger Steen Nissen.