Marcus Stoltenberg bragte Raklev foran med to mål, men endte med at gå skadet ud af udebanenederlaget på 5-3 til Suså. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nedsmeltning af Raklev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedsmeltning af Raklev

Lokalsport Nordvestnyt - 23. oktober 2020 kl. 21:17 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Jeg kan ikke forklare det. Det er total nedsmeltning i hovederne. Det var frygteligt at se på.

Raklevs træner Steen Nissen lægger ikke fingrene imellem efter serie 1-holdets nederlag ude mod Suså, som vandt 5-3 fredag aften. Raklev så ellers ud til at være i kontrol ved pausestillingen 0-2, men anden halvleg blev ikke ligefrem til scrapbogen.

Steen Nissen havde ændret Raklevs normale 3-5-2-opstilling til 4-4-2, og det gav masser af spil og chancer til Raklev. Og Marcus Stoltenberg viste farligheden, da han i det 38. minut gik solo og sendte bolden i ml.

Tre minutter senere blev der begået straffespark imod ham, og han udnyttede selv til pausestillingen 0-2.

Men 10 minutter inde i anden halvleg kom syv rædselsminutter for Raklev. Først reducerede Casper Nielsen på et skud næsten fra midten, og to minutter senere gjorde Jakob Witten Hjaltason det til 2-2. Og blot fem minutter senere måtte Marcus Stoltenberg gå skadet ud.

Raklev kunne med større skarphed i første halvleg have scoret flere mål, men forkerte beslutninger i angrebet gjorde, at det blev ved 0-2. I anden halvleg blev de dårlige beslutninger truffet længere tilbage på banen, og det kom til at koste mål for Raklev.

Suså-Raklev 5-3 (0-2) 38. minut 0-1: Marcus Stoltenberg

41. minut 0-2: Marcus Stoltenberg (straffespark)

55. minut 1-2: Casper Nielsen

57. minut 2-2: Jakob Witten Hjaltason

74. minut 3-2: Morten Guldager Nonboe Roholte (straffespark)

77. minut 4-2: Kenneth Malmqvist

79. minut 5-2: Mathias Bjergsted Andersen

82. minut 5-3: Jeppe Merling-Petersen På fem minutter ændrede Suså 2-2 til 5-2, og så betød det mindre, at Jeppe Merling-Petersen otte minutter før tid pyntede til slutresultatet 5-3. Pudsigt nok på Raklevs måske bedst spillede angreb i kampen.

- Hvis de kan score fem, så kan vi i hvert fald også score fem. Vi er ufatteligt dårlige i anden halvleg, siger Steen Nissen.

Mens Suså med sejren kravler op på 11. pladsen, missede Raklev muligheden for at hale ind på topholdene. I stedet får Hvalsø og Avarta nu muligheden for at komme a point med Raklev på sjettepladsen.