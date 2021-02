Mie Mærkedal var lige ved at klare kravtiden til DM, da nedlukningen kom. I modsætning til dem, der har klaret tiden, har hun ikke kunnet svømmetræne i de seneste to måneder, og det gør afstanden op til dem lige foran hende større. Foto: Michael Hinge

Nedlukning har gjort det næste skridt meget sværere

Lokalsport Nordvestnyt - 12. februar 2021 kl. 12:15 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

11 af elitesvømmerne fra Holbæk Svømme Klub har klaret kravtiderne til DM på langbane, der efter planen skal afvikles i juli. Det betyder, at de alle har lov til at træne i bassinet i Holbæk Sportsby.

Udenfor står blandt andre Mie Mørkedal og Mathilde Nielsen, der begge havde håbet at klare DM-kravet ved et stævne i Gentofte i december. Men det blev aflyst, og derfor må de to Holbæk-svømmere kigge langt og misundeligt efter klubkammeraterne, der får lov til at kaste sig i bassinet. Kun svømmere, der har klaret DM-kravet må træne i Holbæk Sportsby.

Mie Mørkedal, der svømmer 100 og 200 meter fri, var på den sidste træningsdag i december under et sekund fra DM-kravet, men må nu vente på at corona-restriktionerne bliver lempet, før hun kan træne i vandet igen. Hun har i løbet af januar kørt over 350 kilometer i skovene på mountainbike i et forsøg på at holde formen.

- Jeg cykler en del i skoven og laver også noget styrketræning. Jeg kan godt lide rutinerne, så jeg laver yoga og udstrækning før skolen, hvor vi jo bare sidder foran skærmen. Efter skolen cykler jeg eller laver styrketræning, og fordi jeg er træner for de små laver jeg også zoom-træning med dem, siger den 17-årige førsteårssenior, Mie Mørkedal.

Cykling og styrketræning er også eneste mulighed for Mathilde Nielsen, der onsdag fyldte 18 år, Hun svømmer 800 og 1500 meter fri og var ligesom de øvrige svømmere igennem en lignende periode under forårets nedlukning.

- Før trænede vi ni gange om ugen, nu er det højst halvanden til to timer om dagen, hvis det overhovedet bliver til det. Det var også svært i foråret, hvor vi ikke kunne træne i tre-fire måneder, og det tog i hvert fald en måned at få formen tilbage, lyder det fra Mathilde Nielsen.

Bliver hængende Under forårets nedlukning kunne svømmerne holde svømmetagene ved lige i havet eller i søer, men den mulighed er der ikke nu.

- Jeg har prøvet det i tre måneder, hvor jeg holdt mig i gang i åbent vand, i foråret og i sommers. Og dengang kunne jeg godt mærke, at jeg havde holdt mig i gang. Nu bliver det en hård opstart, for den grundform jeg havde, er ikke den samme, forklarer Mie Mørkedal.

Træner i Holbæk Svømme Klub, Michael Hinge, ærgrer sig naturligvis også over, at ikke alle svømmere har adgang til bassinet.

- De bliver hængende, hvor de er og får ikke de tiende-dele, der skal til. Efteråret var ellers virkelig godt, jeg kunne fornemme at der var ved at ske noget. Mie rykkede på 100 meter og satte personlig rekord ved et internt stævne, så jeg troede, at hun kunne kvalificere sig til DM. På den sidste dag i december var hun under et sekund fra kravet til træning, og det kunne hun have taget, hvis det havde været i »skarp« konkurrence, vurderer han.

Hinge understreger, at der fortsat er fokus på alle svømmere - også dem, der må træne uden vand.

- Jeg anerkender, at det er sindssygt svært. På lørdag tager de en »mindfulness-dag«, hvor de skal ud på en gård ved Ringsted og gå tur med en lama. Vi er nødt til at gøre noget anderledes, for at blive ved med at motivere dem. Jeg kan godt forstå, at det er svært, men vi skal holde os til reglerne. siger træneren og tilføjer, at hele B-holdet laver zoom-træning, hvor der er fitness, andre dage er der bagedyst og fællesspisning.