Foto: Per Christensen

Næstved i grønne trøjer vandt lørdag 1-2 i sjællandsserien ude over Tuse i røde trøjer. Tuse var ellers foran 1-0 i kampen.

Næstved tog sejren i Tuse

Næstved startede med at stå afventende, og det gav meget plads til Tuse, der dog ikke for alvor kom til chancer.

Midt i første halvleg fik hjemmeholdet dog sat et mønsterangreb op, hvor Yassin Ismail startede angrebet i højre side. Publikum nåede at ærgre sig højlydt over en aflevering forbi den centrale angriber, inden bolden nåede på tværs af straffesparksfeltet, hvor Nicolai Gylling Olsen kom løbende og sparkede bolden i nettet til 1-0.