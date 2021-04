Mathias Rysgaard håber at give sig selv endnu en chance for at kvalificere sig til OL, når han stiller op i Danish Open. Foto Thomas Olsen

Næstsidste OL-chance for Rysgaard

0,28 sekund er den tid, det tager at køre 10 meter på motorvejen.

Men det er også den tid, der skiller kalundborgenseren Mathias Rysgaard fra en billet til EM på langbane.

Og Danish Open, som begynder lørdag er sidste chance for svømmeren for at kvalificere sig - en kvalifikation som er ekstra vigtig, for ud over Danish Open er det kun ved EM-stævnet, der er mulighed for at kvalificere sig til OL.