21-årige Mollie Edelved fra Holbæk har liga-erfaring med til Roskilde Håndbold. Foto: Micahel Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Mollie Edelved til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mollie Edelved til Roskilde

Lokalsport Nordvestnyt - 22. april 2020 kl. 09:37 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste sæson nåede hun at spille liaghåndbold for både Ajax og Horsens, men når coronakrisen forhåbentlig snart slipper sit tag, bliver Roskilde Håndbold næste sportslige station for holbækkeren Mollie Edelved.

Den 21-årige stregspiller, der er født og opvokset i Holbæk og har fået sin håndboldopdragelse i Holbæk Håndboldklub, nåede at snuse til livet som professionel håndboldspiller, da hun efter tre måneder i ligaklubben Ajax, fik tilbudt en kontrakt med ligakollegerne i Horsens Håndbold, der på grund af skader var kommet i bekneb for stregspillere.

Men efter fire måneder - meget af tiden på bænken - blev Mollie Edelved løst fra kontrakten i januar, og nu glæder hun sig til at få mere spilletid i Roskilde Håndbold, der spiller i 1. division - og medlemsmæssigt er Danmarks største håndboldklub.

- Roskilde Håndbold har ambitioner, en god spillekultur og et nyt trænerteam, som har unge spillere med sig. Så efter at have siddet en del på bænken, glæder jeg mig til en anden rolle og mere spilletid, fortæller Mollie Edelved, der ikke fortryder, at hun sagde ja til skiftet fra københavnske Ajax til den kortvarige tilværelse som professionel håndboldspiller i Horsens.

- Det var fedt at prøve, og jeg lærte meget af det. Jeg spillede sammen med mere erfarne spillere, der var disciplinerede i forhold til træning og stillede store krav til hinanden, siger Mollie Edelved, der som ungdomsspiller i Holbæk blev betragtet som et stort talent og blandt andet var med det danske U17-landshold til Ungdom OL i Gorgien i 2015.

Ambitionerne om at nå langt med sin håndbold har Mollie Edelved stadigvæk, men hun sætter i første omgang ikke alt til side for at komme tilbage i landsholdsregi.

- Jeg tager det stille og roligt og yder mit bedste uanset, hvilket hold, jeg spiller på. så må vi se, siger Edelved, der har boet fire år på Fyn og spillet i 1. division for GOG.

Nu er hun tilbage i barndomsbyen Holbæk, hvor hun arbejder som lærervikar på Holbæk Private Realskole - og i øvrigt - i coronapausen - holder formen ved lige med løbeture.