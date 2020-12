Emil Noe sørgede for to medaljer til Holbæk ved junior-DM .Foto: Holbæk Svømmeklub

Medaljer og nye rekorder til juniorer

Lokalsport Nordvestnyt - 09. december 2020 kl. 13:57 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Det gik over forventning for Holbæk Svømme Klub, der hev et par DM-medaljer med hjem fra juniorernes DM. Begge medaljer tegnede Elias Noe sig for, og med en stribe personlige rekorder til de øvrige svømmere er træner Michael Hinge lidt mere end tilfreds.

- Overordnet var det fint, det var et ganske flot stævne. Vi kigger altid på udviklingen, så personlige rekorder betyder meget, fortæller han.

Elias Noe satte faktisk personlig rekord i alle fire discipliner, han stillede op i - 50, 100 og 200 meter butterfly og 100 meter crawl. Sølvmedaljen kom i hus i 200 meter crawl, hvor guld-, sølv- og bronzevinderne alle lå inden for et halvt sekund.

Tirsdag, på stævnets sidste dag for drengene, kom Elias Noe fra baghjul og tog en bronzemedalje i 100 meter butterfly. Noe var seedet som nummer otte og var ikke med i finaleheatet, men præsterede altså en fornem tid.

- Det var en flot bronzemedalje, det er vi godt tilfredse med. Det har været meget restriktivt, i forhold til corona, men det har fungeret tilfredsstillende, lyder det fra Holbæk-træneren.

Hjem efter to dage

Netop corona-restriktioner gav et halvkedeligt DM for de unge Kalundborg-svømmere Caroline Holm og Beatrice Buhr Müller. Det viste sig nemlig, at de begge havde været i samme bil som en corona-smittet, og dermed i nærkontakt, og derfor måtte de rejse hjem efter to dage af stævnet i Greve.

For at undgå at alt for mange svømmere blev samlet blev drengenes DM afviklet i Aarhus.

Beatrice Buhr Müller nåede at deltage i et enkelt løb og Caroline Holm i to.

- Det var brandærgerligt, konstaterer Kalundborg-træner Mikkel Hyldgaard.

Til gengæld lykkedes det for de to DM-debutanter Patrick Skov og Morten Broni at sætte nye personlige rekorder. Broni forbedrede sig i 100 meter brystsvømning, men havde desværre en tyvstart i 50 meter fri. Patrick Skov satte nye bedste tider i 50 og 200 meter rygsvømning.

- Det var fine forbedringer. Overordnet var det ikke det bedste overall, men så fik vi da den oplevelse med, siger Mikkel Hyldgaard.