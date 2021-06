Mathias Jensen griner til træningen sammen med Nicolai Boilesen og Martin Braithwaite. Foto: Scanpix Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Ritzau Scanpix

Mathias savner sin familie

Lokalsport Nordvestnyt - 30. juni 2021 kl. 17:22 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Der var masser af flagviftende danske fans ved vejene, da bussen med det danske EM-landshold søndag vendte hjem til Danmark og hotellet i Helsingør oven på lørdagens sejr over Wales i EM-turneringens ottendedelsfinale.

I bussen sad også 25-årige Mathias Jensen, der har spillet en væsentlig rolle på det danske landshold under EM-turneringen. Først da han kom på banen som afløser for Christian Eriksen i den første kamp i Parken mod Finland, og senest i lørdagens ottendedelsfinale mod Wales, hvor han kom på banen i anden halvleg og var stærkt medvirkende til at cementere Danmarks 4-0-sejr i Amsterdam. Ikke mindst, da han sidst i kampen med en følt aflevering fandt Joakim Mæhle, som tog et enkelt træk og scorede til 3-0.

Tilbage på hotellet i Helsingør var Mathias Jensen søndag afslappet og klar foran skærmen til at svare på spørgsmål fra den danske verdenspresse.

Og midtbane-spilleren fra den nyoprykkede Premier League-klub Brentford var glad for, men også overrasket over, at så mange mennesker var mødt op foran hotellet, da landsholdet kom hjem søndag.

- Det var helt vildt. Vi kørte ellers en lidt anden vej, men der var mange glade mennesker alligevel. Det er en kæmpe støtte og helt fantastisk, sagde Mathias Jensen, der trådte sine første fodboldstøvler i Hvidebæk IF, inden han spillede fire år i Kalundborg.

Jensen, som senere kom til FC Nordsjælland, hvor han i 2017-18-sæsonen blev kåret som Årets spiller, blev på pressemødet også spurgt om hans reaktion på at Wales følte sig bortdømt og ville have et frispark i optakten til Kasper Dolbergs andet og relativt afgørende mål i starten af anden halvleg.

- Det er da ærgerligt, men når man taber lægger man også mere mærke til dommeren, end når man har vundet. Men jeg synes ikke, dommeren lavede fejl i situationen, svarede Mathias Jensen, som spillede en enkelt sæson i spanske Celta Vigo, inden han i 2019 kom til Brentford.

De danske EM-helte er af mange gode grunde blevet mediedarlings både ude og hjemme, og selv om landsholdsspillerne er relativt isolerede, kan det alligevel mærkes, mener Mathias Jensen.

- Man mærker selvfølgelig en ekstra støtte på nettet og i medierne. Og det er vi som danskere i Brentford også lidt vant til i forvejen.

Efter fem uger i landsholdslejren, blev Mathias Jensen spurgt om eventuel lejrkuller og spændingsniveauet i truppen.

- Man kan selvfølgelig godt mærke, at vi har været lang tid væk. Men vi har en god gruppe, et godt sammenhold og laver en masse ting sammen, det hjælper en hel del. Men jeg har et stort behov for at se familien, som jeg savner, lød det fra Mathias Jensen, der af fodbold-komentatorer betegnes som en af »Kasper Hjulmands drenge«, der har gjort det godt og meget vel kan blive en »arvtager for Christian Eriksen«.

Mathias Jensen og co. spiller kvartfinale på lørdag i Baku mod Tjekkiet.

