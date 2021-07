Mathias Eilstrup Larsen forlader brndomsklubben Holbæk for at forfølge fodboldrømmen. Foto: Mie Neel

Mathias forfølger drengedrøm

Lokalsport Nordvestnyt - 02. juli 2021 Af Anders Vestergaard

Telefonen har rumlet og lyst ekstra meget op på det seneste. Flere fodboldklubber har været interesseret i at høre om hans fremtidsudsigter. Men det behøver de ikke mere, i hvert fald ikke foreløbig.

For torsdag eftermiddag satte den nu tidligere Holbæk-spiller Mathias Eilstrup Larsen sin underskrift på en aftale med Frederiksberg-klubben FA 2000, der skal spille i den nye 2. division, landets tredje bedste niveau fra den kommende sæson.

Og dermed tager den 21-årige forsvars- og midtbanespiller et konkret skridt i retningen af en drøm, han har haft siden han som dreng startede på syvmands-holdet i Holbæk.

- Jeg har længe haft et mål om at komme til at spille i superligaen. Og hvis jeg skal forfølge min drøm, skal det være nu, fortæller Mathias Larsen, der nåede at spille 40 førsteholdskampe for barndomsklubben.

Mathias Larsen var kontraktspiller i Holbæk, men fik det meste af sidste sæson i 2. division ødelagt på grund af skader. Han vendte tilbage til den naturlige startopstilling i sæsonens sidste fire kampe, og det var - trods manglende kamptræning - tydeligt, hvad Holbæks nedrykkere til danmarksserien nu går glip af.

Sin relativt unge alder til trods viste Larsen i det centrale forsvar lederevner, stort engagement, slidstyrke og fint overblik, som hans nye klub på Frederiksberg nu får glæde af.

- Af dem, der har henvendt sig var FA 2000 den klub, der på det sportslige og spillemæssige område passede bedst til mig. Og så var de klar på mine ambitioner og vil sende mig videre, hvis det det altså går godt, smiler Mathias Larsen, der har lavet en aftale for det næste halve år og i øvrigt starter træningen under cheftræner Jesper Pedersen den 13. juli.

FA 2000 spillede i sidste sæson i 2. divisions pulje 2 og kom med på sidste mandat i den nye 2. division som sekser.

For Mathias Larsen, der betegner sig selv som en inkarneret Holbæk-dreng, der har nydt at bruge mange timer i fodboldklubben, hvor han har hjulpet til uden for banen - og også har været U9-træner sammen med Simon Engberg, har beslutningen om at forlade Holbæk-klubben været svær.

- Det har været svært ikke at kunne bidrage med så meget på banen i den seneste sæson, men nu vil jeg forfølge drømmen i FA 2000, som jeg betragter som et vigtigt springbræt, siger Mathias Larsen, der ved siden af fodbolden har været lærervikar og træner hos Morten Rutkjær og Morten Hamm på sportsakademiet på Stenhus.

I det seneste år har forsvarstalentet været plaget af forskellige skader, men han frygter ikke, at det vil spolere drengedrømmen.

- Corona-pausen blev starten på en ond cirkel. Jeg er typen, der træner meget fysisk for at holde musklerne i gang. Men da det hele lukkede blev det svært, og så kunne jeg ikke træne som jeg ville, siger Larsen, der inden længe flytter fra Holbæk til Valby - for at give fodbolden plads og fokus.

- Planen er at jeg vil spille en masse fodbold og så finde mig et bijob, der passer til, lyder det fra den kommende Frederiksberg-spiller.