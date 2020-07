Mathias Rysgaard er med blandt de landsholdssvømmere, der bliver satset på frem mod OL i 2021. Foto: Thomas Olsen

Mathias Rysgaard udtaget til 2021-trup

Lokalsport Nordvestnyt - 03. juli 2020 kl. 14:36 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mathias Zander Rysgaard fra Kalundborg havde kvalifikation til OL i år som det altoverskyggende mål. Han er da også blandt de 20 svømmere, der er landsholdsudtaget til 2021-truppen, som blev offentliggjort torsdag.

Dansk Svømmeunion skriver i en pressemeddelelse, at den har udtaget de svømmere, som har svømmet inden for to procent af OL-kravet. Mathias Rysgaard ligger 1,5 procent over og er derfor med.

Den bedste svømmer målt på procenter er den tidligere Holbæk-svømmer Pernille Blume, som har svømmet 2,79 procent under OL-kravet. Kun seks svømmere har været under OL-kravet inden udtagelsen til landsholdstruppen.

Søby til USA Holbæk-svømmeren Amalie Søby Mortensen blev i slutningen af 2019 udtaget til et holdkap-projekt. Hendes håb var at nå med til OL i 2020, men det mere realistiske fokus var 2024.

Med den nye landsholdsudtagelse har Dansk Svømmeunion dog valgt udelukkende at kigge på individuelle resultater, men der er Amalie Søby Mortensen ikke hurtig nok. Til gengæld kan man ansøge om at kome med i landsholdstruppen, hvis man har potentiale til en holdkap. Men det bliver ikke aktuelt for Amalie Søby Mortensen.

- Hun har en plan om at tage til USA til august for at studere og træne, derfor er hun uaktuel til landsholdet, fortæller Holbæks cheftræner Michael Hinge.

Amalie Søby Mortensen er dog ikke længere fra landsholdet, end at hun for tiden træner med landsholdssvømmerne på det nationale træningscenter i Bellahøj.