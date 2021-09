På baggrund af flere gode resultater i løbet af sæsonen er Mathias Larsen fra Restaurant SuRi-Carl Ras udtaget til U23-VM i Flandern. Foto: Jaroslav Svoboda

Mathias Larsen er VM-klar

Lokalsport Nordvestnyt - 15. september 2021

Holbæk-rytteren Mathias Larsen var blandt de sidste navne, da de sidste udtagelser til VM i cykling blev offentliggjort søndag.

Han var ikke med, da Danmarks U23-hold skuffede til EM, men rytteren fra det Holbæk-baserede SuRi Carl Ras skal køre VM for Danmark i U23-linjeløbet fredag den 24. september med start i Antwerpen og mål i Leuwen.

- Det er superfedt og megastort. VM er altid stort at køre som cykelrytter, og så er det oven i købet i Flandern. Det kan næsten ikke blive større, siger Mathias Larsen.

Han havde fået at vide, at der var en chance for, at han kom med, men først da landstræner Anders Lund ringede til ham, fik han at vide, at han var udtaget.

- Jeg blev megaglad, da Anders ringede og fortalte, at jeg var udtaget. Vi snakkede sammen, efter jeg havde vundet Grand Prix Himmerland, og jeg vidste, at jeg var i spil, men at jeg skulle gøre det godt i etapeløbet i Tjekkiet, siger Mathias Larsen.

Det blev ikke til nogen etapesejr i Tour of South Bohemia, men Mathias Larsen blev nummer 12 og 11 på to af de fire etaper, hvor han kørte med om sejren til det sidste.

- Det gik godt dernede, og det var jo et etapeløb, så formen er på vej op, siger Mathias Larsen.

Så nu glæder han sig til at prøve kræfter med det ikoniske cykelterræn i Flandern.

- Terrænet passer mig rigtigt godt. Der er ingen bjerge, men der er bakker, så det er ren power. Der er også brosten, og jeg har før kørt godt på brosten, siger Mathias Larsen.

Han skal køre på hold med Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team), Marcus Sander Hansen (BHS - PL Beton Bornholm), William Blume Levy (ColoQuick) og Sebastian Kolze Changizi (ColoQuick).

De tre førstnævnte kørte også EM for Danmark, mens Sebastian Kolze Changizi ligesom Mathias Larsen er ny på holdet.

Robin Juel Skivild (Uno-X Dare Development Team), Asbjørn Hellemose (Trek Segafredo) og Kasper Andersen (ColoQuick) er til gengæld gledet ud af holdet efter EM.

- Holdet får en stor opgave i forhold til at revanchere et meget skuffende EM linjeløb. Jeg forventer at vi kan rejse os og gøre en god figur, men vi må erkende, at vi ikke er i blandt løbets store favoritter, men det kan måske vendes til en fordel, udtaler landstræner Anders Lund til cykelunionens hjemmeside.

Og Mathias Larsen er helt med på, at han skal være med til at revanchere Danmark. Og han er klar til selv at gribe ud efter en topplacering.

- Efter EM skal vi rejse os som nation. Nu må vi se, hvilken taktik Anders Lund lægger. Men hvis muligheden er der for at køre min egen chance, så vil jeg ikke lade den gå til spilde. Med de ryttere, vi har med, så kan vi som hold lave et godt resultat. Om det så bliver mig eller en af holdkammeraterne, må vi se, siger Mathias Larsen.

Han erkender dog, at det bliver et hårdt løb.

- Jeg har lært af min far (SuRi Carl-Ras' sportsdirektør Nicolai Larsen, red.), at man altid stiller op for at vinde et cykelløb. Men det bliver et sindssygt hårdt løb, hvor alle kommer i topform, siger Mathias Larsen.