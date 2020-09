Holbæks U19-mandskab besejrede A27 med 4-2. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Masser af mål i Holbæk-sejre

Lokalsport Nordvestnyt - 29. september 2020 kl. 11:30 Af Brian Jensen

Efter to udsatte kampe på grund af corona vendte Holbæks U19-spillere søndag tilbage til sejrssporet, da A27 blev besejret med 4-2. Og det var i høj grad hjemmeholdets kølighed i en undertalssituation, der udløste de tre point i fodboldens U19 Drenge Øst 1.

For efter at gæsterne fra Amager havde udlignet til 2-2 i anden halvlegs indledning kom holbækkerne med et gult kort i undertal. Det løste Holbæk på fortrinlig vis, da hjemmeholdet scorede to gange i den periode og sikrede sig en sejr på 4-2.

- Vi stod godt og var dygtige på bolden. Vi vekslede mellem at være tålmodige og angrebsivrige. Vi skulle nok have været foran 4-1 i pausen, men A27 havde en outstanding målmand, fortæller Holbæks U19-træner, Daniel Djekic.

- Spillerne viste god moral og gik ikke i panik. Da vi kom bagud var vi i en dårlig position, det kom vi over. Og da vi kom i undertal kom vi over det og scorede to mål. Det hjalp os også, at vi spillede på stadion foran mange mennesker, lyder det fra Daniel Djekic.

Rejste sig efter nederlag

Holbæks U17-mandskab fik lørdag en tidlig spand koldt vand i hovedet, da holdet i U17 Drenge Øst 1-rækken havde besøg af Farums andethold. Gæsterne bragte sig foran allerede i det andet minut, men med fem scoringer af hjemmeholdet var der aldrig tvivl om kampens udfald.

Holbæks Lui Steen-Roed havde alletiders chance for at blive noteret for et halttrick, men efter hans to første scoringer brændte han i anden halvleg et straffespark. Det fik dog ingen betydning, for på det tidspunkt var holbækkerne hjemme på stadion i sportsbyen i front med 4-1.

- Det var et modsvar på det tidlige mål. I vores sidste kamp, som vi tabte, kom vi for første gang i sæsonen bagud, så det var vigtigt at holde vores gameplan, da vi kom bagud igen. Det var en rigtig flot respons på det. Farum var inden kampen nummer to i tabellen, så vi var spændte, fortæller U17-træner Lars Nielsen, der med sejren kan se holdet indtage tredjepladsen.

- En fin reaktion oven på et nederlag. Vi spillede på stadion, hvor det lige giver fire-fem procent ekstra. Vi ville gerne have et godt udtryk på banen og det fik vi, konstaterer U17-træneren.