Masser af lokalopgør i pokalturneringen

For få uger siden agerede Tuse sparringspartner for Roskilde KFUm, inden KFUM's afgørende kampe om oprykning til 2. division.

Dengang var den en slags vennetjeneste mellem Tuses træner Freddy Andersen og Roskilde KFUM's træner Stefan Håkansson, som var anfører under Freddy Andersen i Holbæk B&I.

Tirsdag mødes de igen, og denne gang har det ikke noget med venskab at gøre. I næstsidste kvalifikationsrunde i pokalen har de to hold trukket hinanden.

- Det var da nærmest den sværeste, vi kunne trække. Men det er en god kamp at gå på ferie på, siger Tuses træner Freddy Andersen.

Efter tredje indledende pokalrunde bliver der nemlig en pause indtil uge 33, hvor de 13 »finaler« om deltagelse i den første pokalrunde under DBU skal spilles.

Hos Roskilde KFUM udtrykker træner Stefan Håkansson stor respekt for Tuse.

Tuse er et rigtig fint hold. Der skal vi spille op til det, vi evner. Det er en god kamp at slutte af på mod et hold, der er forholdsvist stærkt. Vi skal være klar, ellers får vi problemer mod Tuse, siger Stefan Håkansson.