Mads kunne ikke sige nej

Lokalsport Nordvestnyt - 27. november 2020 kl. 14:24 Af Anders Vestergaard

Det skabte stor opmærksomhed, da det onsdag blev offentliggjort, at det nye kontinentalhold Restaurant Suri Carl Ras er blevet etableret med base i Holbæk.

Det nye kontinentalhold er en videreudvikling af Team Eiland Electric Carl Ras, som i 2020 har kørt som Holbæks første A-hold.

Det er første gang, at Holbæk har et kontinentalhold, som er det tredjehøjeste internationale niveau.

Det nye cykelhold har rødder i Holbæk Cykelsport, men det ejes af en gruppe på fire mand: Den tidligere verdensmester i cykling Mads Pedersen, Brian Holm, der er sportsdirektør på Deceuninck Quickstep, rigmanden Jan Bech Andersen, der er bestyrelsesformand i Brøndby IF, og holbækkeren Henrik Egholm, som var manden bag denne sæsons A-hold. Henrik Egholm bliver desuden teammanager for Restaurant Suri Carl Ras.

- Henrik Egholm er helt klart den mest pædagogiske af os alle sammen. Jeg kommer nok lidt med et ungdommeligt pust, skøre idéer, og så kan jeg måske nemmere nå drengene, siger Holbæks tidligere verdensmester Mads Pedersen, der ikke var længe om at sige ja til at blive en del af ejerkredsen på det nye kontinentalhold.

- Jeg var ambassadør sammen med Brian Holm sidste år. Nu kom muligheden for at blive en del af ejerkredsen, og jeg kan godt lide at hjælpe og se unge drenge udvikle sig, så jeg kunne ikke sige nej, fortalte Mads Pedersen til TV2 Sport onsdag.

Og sportsdirektør på Deceuninck Quickstep Brian Holm følger op .

- Vi drømmer alle sammen om at skabe den nye Kasper Asgreen eller Mads Pedersen. Vi skal udvikle de unge mennesker, så de kommer videre. Rytterne på World Touren kommer et sted fra, og vi skal få dem videre fra klubniveau, fortæller den erfarne sportsdirektør til tv-stationen.

Den tidligere professionelle rytter og cykelekspert, Chris Anker Sørensen kalder det nye hold for en glædelig nyhed. I øjeblikket er der to kontinentalhold i Danmark. BHS-PL Beton Bornholm og ColoQuick Cycling.

- En vigtig del af forklaringen på dansk cykelsports succes er det fremragende arbejde fra kontinentalholdene, så jeg er meget enig med dem i, at det her er vigtigt for fødekæden af hold, hvor rytterne kan udvikle sig, siger Chris Anker Sørensen til TV2 Sport.

- Det er et kæmpe kvalitetsstempel, at folk som Mads Pedersen og Brian Holm er inde over, for de kan være med til at åbne nogle døre for holdet. Hvis der for eksempel er et løb, de gerne vil køre i Belgien, er det nok nemmere, hvis Mads Pedersens navn er kædet til holdet, siger han.

