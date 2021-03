Mads Pedersen - her under enkeltstarten ved Paris-Nice - måtte torsdag nøjes med en sekundær placering efter en fejl i optakten til massespurten.Foto: Scanpix Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Mads P's tog kørte for tidligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mads P's tog kørte for tidligt

Lokalsport Nordvestnyt - 12. marts 2021 kl. 13:07 Af Ritzau og Christian Dahl Kontakt redaktionen

Efter at være blevet nummer tre og to i de første massespurter var Mads Pedersen et stykke fra sejren på torsdagens 5. etape af Paris-Nice.

- Gutterne gjorde det faktisk godt i dag. De hjalp mig godt, men vi lavede en mindre fejl. Alex (Kirsch, red.) kørte lidt for tidligt, så kørte hele leadoutet for tidligt, og så blev jeg klemt inde til sidst. Indtil videre har vi kørt nogle gose sprinter i sæsonen, men i dag var det ikke vores bedste præstation. Men vi bliver ved med at kæmpe og tro på tingene. Vi har et stærkt tog, og en dag er det vores dag, siger Mads Pedersen i en video på holdets Twitter-profil.

Han emner til gengæld, at han og holdet kan lære af etapen.

- Du lærer kun ved at lave fejl, og vi lavede fejl i dag. I sidste ende er det ikke så slemt, og forhåbentligt laver vi ikke sådan en fejl i en af klassikerne. Vi lærer af fejlen, og alle er stadig i godt humør, så det er fint, siger Mads Pedersen.

Trek-danskeren blev nummer 12 på etapen, og mest iøjnefaldende dansker var i stedet Quick-Steps Michael Mørkøv.

Han kørte som så ofte før sprinterkaptajnen Sam Bennett frem til en etapesejr med formidabelt forarbejde.

Det var anden etapesejr i årets udgave af det franske løb for Bennett og fjerde i 2021 samlet set.

Den gule førertrøje sidder fortsat på slovenske Primoz Roglic, som måtte en tur i asfalten på etapen.

Boras Maximilian Schachmann blev toer, mens Brandon McNulty fra UAE Emirates er på tredjepladsen før de sidste tre etaper.

Den 200,2 kilometer lange etape fra Vienne til Bollène bød på en enkelt kategoriseret stigning, men det var ikke nok til at forhindre en massespurt.

Med udsigt til mange højdemeter på de tre sidste etaper var det formentlig sidste chance for at vinde for de rendyrkede sprintere.

Chancen lod de da heller ikke forpasse.

Som sædvanlig på de flade afslutninger var der hård kamp om placeringerne frem mod den sidste kilometer.

Mads Pedersen blev lukket inde i spurten og blandede sig aldrig i kampen om topplaceringer. i stedet tog Mørkøv fronten og dannede en god affyringsrampe for holdkammeraten.

Pedersen blev samtidig distanceret en anelse i kampen om den grønne pointtrøje, der sidder på Bennett. Mads Pedersen er nummer tre i den konkurrence.