Mads Pedersen varmer op til VM med fransk sejr

- Det er dejligt at være tilbage på podiet og dejligt for holdet at tage to sejre i træk. I dag prøvede vi noget andet end en sprint, og vi havde stadig John Degenkolb her, så han havde fokus på sprinten. Jeg havde fået lov til at prøve noget andet, og min plan var egentlig at forsøge mig senere i finalen, men der var en hård bakke og sidevind lige før rundstrækningen, og jeg besluttede mig for at køre allerede der, da feltet slappede lidt af. Det lykkedes mig at indhente udbruddet, og derfra arbejdede jeg godt sammen med dem. Med to runder tilbage kørte jeg hårdt rundt om nogle hjørner. Det regnede kraftigt de sidste 60 kilometer, men jeg gik all in og håbede på det bedste, fortæller Mads Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek-Segafreddo.