Mads Pedersen i spidsen for sand stjerneparade

Selv om coronapandemien stadigvæk er nærværende og har lukket eller udskudt mange af det tidlige forårs sæsonåbnere for en lang række af verdens største cykelryttere, ser det ud til at det sydfranske etapeløb Etoile de Besseges bliver en realitet med start onsdag.

Det cirka 50 år gamle løb har tidligere ikke stået forrest på ønskelisten, når World Tour-rytterne klikkede i pedalerne for at komme i gang med sæson.

Men det er der i den grad lavet om på ved indgangen til den kommende sæson, hvor aflysninger på stribe har fået en lang række af verdens bedste cykelryttere til at kigge mod det sydfranke etapeløb, der strækker sig over fem dage.

Et godt eksempel er Trek Segafredos stjernerytter, Vincenzo Nibali, den tredobbelte Grand Tour-vinder, der skulle have startet i Spanien, men på grund af aflysning måtte ændre planer - og så i stedet skal være med i Etoile de Besseges sammen med den tidligere verdensmester Mads Pedersen og Alexander Kamp.

Den beslutning gik ud over holdets nyeste lærling, 22-årige Jakob Egholm fra Holbæk, der ellers var udset til at skulle debutere for sit World Tour-hold i det franske løb, men i sidste øjeblik måtte vige pladsen for Hajen fra Messina.