Mads Pedersen blev blot nummer 38 ved DM i Give i den forgangne weekend, men den tidligere verdensmester er klar til at jagte succes i Tour de France, hvor han er eneste dansker til start for Trek-Segafredo.

Mads Pedersen eneste Trek-dansker i Touren

Nordvestnyt - 22. juni 2021

Mads Pedersen fra Tølløse var den eneste dansker på holdet, da Trek-Segafredo tirsdag formiddag offentliggjorde holdet til Tour de France.

Allerede tidligt på året gjorde Trek-Segafredo det klart, at Tour de France var et af sæsonens mål for Mads Pedersen, så der var ingen overraskelse i, at han er med på holdet.

Til gengæld blev der ikke plads til hverken holbækkeren Jakob Egholm eller nogen af holdets andre danskere. Heller ikke Niklas Eg, som ellers var med på Trek-Segafredos hold sidste sæson.

Og Mads Pedersen er udset til en vigtig rolle på holdet. Ikke mindst efter sidste års Tour de France med to andenpladser til Mads Pedersen.

- Mads og Jasper (Jasper Stuyven, red.) har vist, at de kan vinde de største løb, og vi har et hold omkring dem, der har vist sin styrke og kan hjælpe dem til sejre i Touren. Også Edward ­(Theuns, red) er en værdifuld rytter, og vi så til de belgiske mesterskaber, at han er på toppen. Toms (Skujins, red.) er tydeligvis også i stor form. Han klatrede virkelig flot i Andalucien og sidste uge vandt han begge mesterskaber i Letland. Det giver altid et boost at have en national mester på holdet, siger general manager Luca Guercilena i en pressemeddelelse.

Trek-Segafredo kommer til primært at jagte etapesejre, men vil også forsøge at se, om Bauke Molema kan gøre sig i det samlede klassement. Hvis han mister for meget tid, kommer han dog til at køre efter etapesejre i bjergene sammen med Vincenzo Nibali.

Dermed vil holdet kunne jagte etapesejre på stort set alle etaper, mener sportsdirektør Steven de Jongh.

- Trods resultatet kørte Mads (Pedersen, red) godt til DM, selvom han nok har brug for et par løbsdage mere, inden han er oppe i fuld fart igen. Toms, Jasper og Edward har hver især vist, at de er i god form for nyligt. Mad de gutter har vi et stærkt hold til sprinteretaperne. Julien (Bernard, red.) og Kenny Elissonde, red.) vil forsøge at komme med i udbrud i jagten på etapesejre, men de skal også hjælpe Bauke Molema i den samlede stilling, siger Steven de Jongh.

- Bauke og Vicenzo har tilsammen en masse erfaring såvel som evner. Med stærk støtte omkring dem tror vi, at de kan lave topresultater. Kenny og Julien er dygtige ryttere selv og vil også få deres chancer. De vil ikke tøve med at jagte enhver mulighed, der kommer, siger Luca Guercilena, der ikke lægger skjul på at ambitionerne er høje for holdet.

- Vi kommer til Touren med en aggressivt tilgang parate til at skabe løbet og opnå succes. Vores valgte ryttere har bevist, at de er i stærk form og vil kunne jagte sejren på alle etaper. Vores hovedmål er at vinde etaper, og vi har valgt et hold, vi tror på kan gøre det, siger Luca Guercilena.

