Macena tilbage til Holbæk?

- Hvis der efter det kommer et tilbud fra Danmark, og hvis jeg har chancen for at komme tilbage til Danmark for at slutte min karriere, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Jeg vil gerne tilbage på højt niveau i Thailand og vise, at jeg har niveau, og så kan jeg slutte komme tilbage til Danmark for at slutte min karriere på et tidspunkt. Men det sker ikke før om to år. Jeg vil gerne spille lidt mere, siger brasilianeren til Bold.dk.