Måske fodbold fra 26. marts

Lokalsport Nordvestnyt - 10. marts 2021 kl. 13:49 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der bliver ingen turneringsfodbold i sjællandsserien og nedefter før den 26. marts.

Det slår DBU Sjællands formand Jakob Koed fast tirsdag.

- Hvis der kommer yderligere åbninger 15. marts, så vi kan spille 11 mod 11, så starter vi den 26.-28. marts, slår formanden fast.

De kampe, der var planlagt til den kommende uge er alle udsat. Det gælder blandt andet Tuses planlagte forårpremiere ude mod Næstved i sjællandsserien tirsdag den 16. marts og lokal- og topopgøret i serie 1 mellem Holbæks divisionsreserver og Fårevejle onsdag den 17. marts.

DBU Sjælland har tidligere i et svar på et åbent brev fra ni klubber forklaret, at man anser det for forsvarligt at begynde turneringskampe den 26. marts, hvis der kan spilles 11 mod 11 fra den 15. marts, og alle har kunnet træne siden 1. marts.

Til gengæld står kampene i danmarksserien stadig til afvikling allerede den 20. marts. Men her forklarer DBU Sjælland i svaret, at de kun er administrator af turneringer, der retteligt hører under DBU, og at det derfor er dem, der afgør, hvornår turneringen går i gang.

Jakob Koed erkender dog, at DBU Sjælland er afhængig af, at forsamlingsforbuddet bliver lempet.

- Hvis der ikke sker noget den 15. marts, så har vi en ny situation, og så må vi hurtigt vurdere, hvad vi skal gøre, siger formanden.

Og så håber han, at kådheden over at spille fodbold ikke får folk til at glemme de gode coronaråd.

- Jeg krydser fingre for, at folk stadig vil huske afstanden og at spritte hænder. Ellers kan det gå galt, mener Jakob Koed.