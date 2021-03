Målscoreren så en anden attitude

Med en kamps forsinkelse fejrede Holbæks energiske og angrebsivrige højreback Mads Bo­bjerg Larsen sin førsteholdskamp nummer 100 for Holbæk med to mål og en fin kamp i lørdagens udebanesejr over Aarhus Fremad.

Og den dobbelte målscorer var ikke i tvivl om, at atmosfæren på holdet var mærkbart anderledes i forhold til sæsonens første to kampe, der begge endte med nederlag.

- Vi var hårdt presset i starten, hvor de fik store chancer og et tvivlsomt straffespark. Men så kom vi godt igen og viste en anden attitude på holdet med gas i tacklingerne, flere løb og dueller, der blev vundet. I anden halvleg var vi stabile, og der blev vist noget andet. En meget bedre indstilling, der blev afgørende for at vi vandt. Selvfølgelig er der stadigvæk plads til forbedrring, men fantastisk, vi havde virkelig brug for sejren, sagde 22-årige Mads Bobjerg Larsen sin førsteholdkamp nummer 101 siden debuten som 17-årig i 2015.