Målmænd brillerede i straffedrama

Her viste Karlslunde normale andenmålmand Sebastian Blynov flotte takter, da han reddede to af Svebølles fire forsøg.

Ud over Rasmus Winther Svendsen misbrugte Nikolaj Adler Nielsen, Jakob Kloppenborg og Emil Schmidt Petersen for Karlslunde, mens Nikolaj Toft og Mikkel Adamsen brændte for Svebølle.

Svebølle stillede i stærkeste opstilling, mens Karlslunde valgte at spare en række af de bærende kræfter for at prioritere topstriden i danmarksserien. Her ligger holdet nummer et med otte point ned til nedrykningsstregen inden de sidste fire kampe. Kun Nickolai Bk og Rasmus Winther Svendsen var gengangere fra startopstillingen i weekendens sejr over Herlev.